قطر: استهداف مطار الخرطوم انتهاك لسيادة السودان

إسطنبول / الأناضول

اعتبرت قطر، مساء الثلاثاء، أن استهداف موقع في ساحة مطار الخرطوم الدولي بطائرات مسيرة يمثل "انتهاكا سافرا لسيادة السودان وخرقا واضحا لقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة".

وقالت الخارجية القطرية في بيان إنها "تدين استهداف موقع في ساحة مطار الخرطوم الدولي بجمهورية السودان الشقيقة بطائرات مسيرة، وتعده انتهاكا سافرا لسيادة السودان وخرقا واضحا لقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة".

وأعربت عن "رفض دولة قطر القاطع لاستهداف الأعيان المدنية والمنشآت الحيوية، وتجدد دعمها الكامل لوحدة وسيادة واستقرار السودان".

الوزارة جددت التأكيد على "موقف دولة قطر الداعي إلى حل النزاع المسلح في السودان عبر الحوار والوسائل السلمية، بما يحقق تطلعات شعبه الشقيق في السلام والتنمية والازدهار".

وفي وقت سابق الثلاثاء، أعلنت الحكومة السودانية تعرض موقع في ساحة مطار الخرطوم الدولي لاستهداف بطائرة مسيّرة دون تسجيل خسائر، قبل أن تعلن لاحقا استئناف الملاحة الجوية.

وبينما اتهم الجيش السوداني الإمارات وإثيوبيا بالتورط في الهجوم، نفت أديس أبابا عبر بيان لخارجيتها أي دور لها، ولم يصدر عن أبوظبي على الفور تعقيب، غير أنها سبق أن نفت صحة اتهامات مماثلة.

واستدعت الخارجية السودانية سفيرها لدى إثيوبيا الزين إبراهيم للتشاور.

ومنذ أبريل/ نيسان 2023 تحارب "قوات الدعم السريع" الجيش السوداني بسبب خلاف بشأن دمج الأولى بالمؤسسة العسكرية، ما تسبب بإحدى أسوأ الأزمات الإنسانية بالعالم، ومقتل عشرات آلاف السودانيين ونزوح نحو 13 مليون شخص.