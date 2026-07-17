قطر.. إصابة طفل جراء شظايا اعتراض هجمة صاروخية إيرانية

إسطنبول / الأناضول

أعلنت وزارة الداخلية القطرية، الجمعة، إصابة طفل إثر سقوط شظايا ناتجة عن عمليات اعتراض لهجمة صاروخية إيرانية استهدفت الدولة.

وقالت الوزارة، في بيان نشرته عبر حسابها على منصة شركة "إكس" الأمريكية، إن الجهات الأمنية وفرق الدفاع المدني باشرت إجراءاتها وفق خطط الاستجابة المعتمدة، إثر "الاعتداء الإيراني الذي استهدف الدولة صباح اليوم".

وأضافت أن "استنادا إلى البلاغات الواردة والنتائج الميدانية، تؤكد الوزارة تسجيل إصابة لطفل إثر سقوط شظايا ناتجة عن عمليات الاعتراض، حيث يتلقى الرعاية الطبية اللازمة".

وشددت الوزارة على "ضرورة استقاء المعلومات من المصادر الرسمية فقط، والامتناع عن تداول الشائعات أو نشر أي معلومات أو صور أو مقاطع غير موثوق بها، تجنبا للمساءلة القانونية".

وفي السياق نفسه، أعلنت وزارة الدفاع القطرية، في بيان مقتضب، أنها تصدت لهجمة صاروخية استهدفت الدولة.

يأتي ذلك في ظل التوتر المتصاعد بين واشنطن وطهران مؤخرا، إذ تشن الولايات المتحدة منذ أيام ضربات على عدة مناطق إيرانية، فيما ترد طهران باستهداف ما تقول إنها أهداف أمريكية في المنطقة.

وفي 18 يونيو/ حزيران الماضي، وقّعت واشنطن وطهران مذكرة تفاهم تضمنت وقفا لإطلاق النار، وبدأتا مفاوضات بوساطة باكستان وقطر لإنهاء الحرب التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران في 28 فبراير/ شباط الماضي.

غير أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن، في 8 يوليو/ تموز الجاري، انتهاء وقف إطلاق النار على خلفية تجدد التصعيد، بعدما هاجمت إيران، قبل ذلك بيوم، ثلاث سفن أثناء عبورها مضيق هرمز، بدعوى عدم التزامها بمسار الإبحار الذي حددته، لترد واشنطن بشن هجمات على مواقع داخل إيران.

وتدعم واشنطن مرور السفن التجارية عبر مضيق هرمز في مسار يختلف عن ذلك الذي حددته إيران، وهو ما ترفضه طهران، مؤكدة أنها تستهدف أي سفينة لا تنسق معها قبل عبور المضيق الاستراتيجي لإمدادات الطاقة العالمية.