قرقاش يدعو لموقف خليجي "صلب وموحد" ضد هجمات إيران

إسطنبول / الأناضول

دعا المستشار الدبلوماسي لرئيس الإمارات أنور قرقاش، الأربعاء، إلى إيجاد موقف خليجي "صلب وموحد ومتماسك" ضد "عدوان إيران المتكرر" على دول خليجية.

هذه الدعوة جاءت عقب هجمات إيرانية جديدة بصواريخ وطائرات مسيرة استهدفت الكويت والبحرين، الأربعاء، ضمن تداعيات الحرب بين الولايات المتحدة وإيران.

وقال قرقاش عبر منصة شركة "إكس" الأمريكية: "في ظل العدوان الإيراني المتكرر على دولة الكويت ومملكة البحرين الشقيقتين، لا بد من موقف خليجي صلب وموحد ومتماسك".

وأضاف: "فلا يجوز أن تُترك أي دولة خليجية تواجه الاستهداف منفردة، فيما أمن دول الخليج العربي مترابط، ومصالحها مشتركة، ومصيرها واحد".

وشدد على أن "هذا العدوان لا يستهدف دولة بعينها، بل يستهدفنا جميعا".

والكويت والبحرين أعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي يضم أيضا السعودية والإمارات وقطر وسلطنة عمان، وأُسس في 25 مايو/ أيار 1981، ومقره في الرياض.

ومرارا أدان المجلس هجمات إيران على دوله، ودعا إلى وقفها فورا.

وتبنى الحرس الثوري الإيراني الأربعاء، الهجمات ضد ما قال إنها قواعد ومواقع عسكرية أمريكية بالكويت والبحرين، ردا على هجمات استهدفت ناقلة نفط وجزيرة قشم بمنطقة مضيق هرمز.

وترد إيران بمثل هذه الهجمات على حرب بدأتها عليها الولايات المتحدة وإسرائيل في 28 فبراير/ شباط، وخلَّفت أكثر من ثلاثة آلاف قتيل، حسب طهران التي شنت هجمات قتلت أمريكيين وإسرائيليين.

كما تنفذ إيران هجمات ضد ما تقول إنها قواعد ومصالح أمريكية في دول عربية، لكن بعضها أسفر عن قتلى وجرحى مدنيين وأضرار بمنشآت مدنية، وهو ما أدانته الدول المستهدفة ودعت مرارا إلى وقفه.

ومنذ بدء سريان الهدنة الراهنة في 8 أبريل/ نيسان تخوض واشنطن وطهران مفاوضات صعبة لإنهاء الحرب يخيم عليها منذ فترة تفاؤل حذر باحتمال إبرام اتفاق.