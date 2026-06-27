قرار عربي يرفض اعتداءات إسرائيل على لبنان وسوريا وتدخلها بالصومال

القاهرة/ حسين القباني/ الأناضول

اعتمد اجتماع برلماني عربي، السبت، قرارا برفض اعتداءات إسرائيل على لبنان وسوريا، وتدخلاتها في الصومال، وقرارا آخر بمواجهة السياسات الإسرائيلية الرامية إلى تصفية القضية الفلسطينية.



وجرى الإعلان عن ذلك في بيان ختامي صادر عن المؤتمر الثامن للبرلمان العربي، ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية، الذي عُقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في القاهرة، وفق ما نقلته وكالة الأنباء المصرية الرسمية.

وانعقد المؤتمر بتنظيم من البرلمان العربي والاتحاد البرلماني العربي.

وأكد المشاركون في المؤتمر، "وحدة الموقف البرلماني العربي تجاه القضايا والتحديات التي تواجه الأمة العربية"، ودعم كل ما من شأنه صون أمن الدول العربية وسيادتها ووحدة وسلامة أراضيها.

واعتمد المؤتمر قرارا برلمانيا عربيا بشأن مواجهة السياسات الإسرائيلية الرامية إلى تصفية القضية الفلسطينية.



وجدد القرار، "الدعم الكامل للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني".

وأكد أن فلسطين تمثل "القضية المركزية للأمة العربية".

كما اعتمد المؤتمر قرارا آخر برفض وإدانة الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان وسوريا، والتدخلات الإسرائيلية في الصومال، مع التأكيد على "دعم سيادة هذه الدول ووحدة وسلامة أراضيها وأمنها واستقرارها".

ويضم البرلمان العربي ممثلين عن برلمانات الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية.

وتأتي قرارات المؤتمر في ظل استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان وسوريا وقطاع غزة، وتوترات أثارها اعتراف إسرائيل، في ديسمبر/ كانون الأول 2025، بالإقليم الانفصالي في الصومال، وهو ما رفضته الحكومة الصومالية واعتبرته "تهديدا لسيادتها".