قذيفة مجهولة المصدر تصيب سفينة شحن قبالة سواحل عُمان حسب بيان لهيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية المعنية برصد الحوادث البحرية

إسطنبول/ الأناضول

أعلنت هيئة بريطانية معنية برصد الحوادث البحرية، الخميس، إصابة سفينة شحن بقذيفة مجهولة المصدر قبالة سواحل سلطنة عُمان، ما ألحق أضرارا بجسر قيادتها، دون وقوع إصابات.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الحادث حتى الساعة 16:18 (ت.غ).

وقالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، في بيان، إن مركزها تلقى بلاغا عن تعرض سفينة شحن لحادث أثناء إبحارها قبالة سواحل سلطنة عُمان.

وأضافت الهيئة، أن مقذوفا مجهول المصدر أصاب الجانب الأيمن من السفينة، ما تسبب في أضرار بجسر القيادة.

وأفاد ربان السفينة بعدم وقوع إصابات أو تسجيل أضرار بيئية جراء الحادث، وفق البيان.

وأشارت الهيئة، إلى أن السلطات المختصة (دون تحديدها) فتحت تحقيقا لكشف ملابسات الحادث.

ونصحت السفن المارة في المنطقة بتوخي الحذر، والإبلاغ عن أي نشاط مشبوه إلى مركز عمليات التجارة البحرية البريطانية.

ويأتي الحادث بعد إعلان سلطنة عُمان فتح ممر بحري مؤقت للسفن العابرة عبر مضيق هرمز الاستراتيجي، بالتنسيق مع المنظمة البحرية الدولية، لضمان حرية الملاحة دون فرض رسوم عبور.

ورحب مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالإعلان، فيما رفضته إيران ووصفته بأنه "غير مقبول وخطير للغاية"، مؤكدة أن العبور الآمن في المضيق يكون عبر المسارات التي تعلنها طهران.

وحذرت إيران السفن من الإبحار خارج المسارات التي حددتها، مهددة باتخاذ إجراءات بحق السفن المخالفة.

ويعد مضيق هرمز أحد أبرز ملفات التفاوض بين واشنطن وطهران في إطار الجهود الرامية إلى إبرام اتفاق ينهي الحرب التي بدأتها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران في 28 فبراير/ شباط الماضي.

ويعد موقع الممر هو أحد مسارات مضيق هرمز، الذي يمر عبره نحو خُمس استهلاك العالم من النفط، ويُعد من أهم الممرات البحرية لنقل الطاقة والسلع بين الخليج والأسواق الدولية.

وفي 18 يونيو/ حزيران الجاري، وقعت واشنطن وطهران مذكرة تفاهم تضمنت إعادة فتح المضيق أمام الملاحة التجارية، بعد أن أدى إغلاقه إلى اضطراب أسواق الطاقة وارتفاع أسعار النفط والغاز.

ويقع مضيق هرمز بين السواحل الإيرانية شمالا والعُمانية جنوبا، ويربط الخليج العربي بخليج عُمان وبحر العرب، ويعد أحد أهم الممرات البحرية لإمدادات الطاقة العالمية.