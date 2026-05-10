قدم.. كومو يشدد ضغطه على ميلان في سباق التأهل الأوروبي بفوزه الصعب على هيلاس فيرونا بهدف دون رد في الجولة السادسة والثلاثين من الدوري الإيطالي

إسطنبول/ أحمد حسن/ الأناضول

شدد فريق كومو ضغطه على ميلان في سباق التأهل إلى دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بعدما تغلب على مضيفه هيلاس فيرونا، الهابط بهدف دون رد، الأحد، على ملعب "مارك أنطونيو بينتغودي" في الجولة الـ36 من الدوري الإيطالي.

الفوز رفع رصيد كومو إلى 65 نقطة في المركز الخامس، بفارق نقطتين فقط خلف ميلان، صاحب المركز الرابع في الدوري الإيطالي والذي يواجه أتالانتا لاحقا، ليضمن مشاركته الأوروبية للمرة الأولى في تاريخه.

في المقابل، أخفق هيلاس فيرونا، في تحقيق الفوز للمباراة الثامنة تواليا (6 هزائم وتعادلان) ليتجمد رصيده عند 20 نقطة في المركز التاسع عشر وقبل الأخير بجدول ترتيب أندية المسابقة، وضمن هبوطه رسميا مع ليتشي.

وفي الشوط الأول سنحت لأصحاب الأرض أول فرصة بعد ثلاث دقائق فقط عندما سدد السلوفاكي توماس سوسلوف، كرة قوية تصدى لها حارس كومو الفرنسي جان بوتيز، بصعوبة بعد عمل جيد من الاسكتلندي كيرون بوي، الذي هيأ له الكرة.

وكافح كومو، من أجل أخذ زمام المبادرة الهجومية، لكن لم تتح له الفرصة الحقيقية الأولى إلا في الدقيقة 25، عندما أمسك حارس فيرونا لورينزو مونتيبو، بتسديدة الإسباني خيسوس رودريغيز بعيدة المدى.

وتوالت المحاولات الجادة من كتيبة المدرب الإسباني سيسك فابريغاس، بحثا عن هدف التقدم، لكن لم تشكل هذه المحاولات خطورة حقيقية على مرمى هيلاس فيرونا.

وانتظر كومو حتى الدقيقة 71، عند افتتح اليوناني أناستاسيوس دوفيكاس التسجيل، مستغلا تمريرة الألماني مارك أوليفر كيمبف، الطويلة قبل أن يتفوق على أندرياس إدموندسون ويسدد الكرة ببراعة في الزاوية البعيدة.

