قدم.. "فيفا" يعلن أماكن معسكرات منتخبات كأس العالم 2026

إسطنبول / أحمد حسن / الأناضول

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، الثلاثاء، قائمة بالمعسكرات التي ستقيم بها المنتخبات الوطنية الـ48 المشاركة في نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2026 بالولايات المتحدة وكندا والمكسيك وتنطلق يوم 11 يونيو/حزيران المقبل.

ووفقا للقائمة التي كشف عنها (فيفا) تتواجد مقرات 39 منتخبا في الولايات المتحدة، بعد أن تمت الموافقة مؤخرا على نقل مقر إقامة معسكر المنتخب الإيراني من الولايات المتحدة إلى المكسيك.

في المقابل، تستضيف المكسيك 7 منتخبات هي كولومبيا وإيران وكوريا الجنوبية والمكسيك وجنوب إفريقيا وتونس وأوروغواي، فيما يتخذ منتخبا كندا وبنما من الأراضي الكندية مقرا لهما.

وتقيم 7 منتخبات عربية معسكراتها في الولايات المتحدة حيث يقيم منتخب الجزائر في مدينة كانساس سيتي، وتحديدا داخل جامعة كانساس، فيما اختار منتخب مصر مدينة سبوكان مقرا لمعسكره، على أن يستقر في جامعة غونزاغا.

ويتواجد مقر منتخب المغرب في نيويورك نيوجيرسي، والتدريب داخل مدرسة بينغري، ويستقر منتخب السعودية في مدينة أوستن الأمريكية، حيث سيجري تدريباته في ملعب نادي أوستن إف سي.



ويقيم منتخب قطر في مدينة سانتا باربرا، ويتدرب داخل كلية ويستمنستر، أما منتخب الأردن فاختار مدينة بورتلاند مقرا لمعسكره داخل جامعة بورتلاند، في حين يستقر منتخب العراق في منطقة غرينبريير داخل المركز الرياضي الخاص بها.

بينما يعد منتخب تونس هو الوحيد من بين المنتخبات العربية الذي يتواجد بالمكسيك حيث يتخذ من مدينة مونتيري مقرا له داخل مركز تدريب رايادوس.

وقال هايمو شيرجي، الرئيس التنفيذي للعمليات في بطولة كأس العالم: "تعدّ معسكرات الفرق جزءًا لا يتجزأ من أي بطولة لكأس العالم، فهي المكان الذي تستقر فيه الفرق وتتدرب وتستريح، وتختبر فيه إيقاع البطولة اليومي".

وتابع: "يعد وضع اللمسات الأخيرة على قائمة مواقع معسكرات تدريب الفرق لكأس العالم أمرا مثيرا للغاية نظرا لحجمها غير المسبوق، مما يمنحنا فرصة رائعة ومرحب بها لإشراك المزيد من المجتمعات والجماهير في هذه البطولة الرائدة".

وأضاف: "كانت عملية اختيار مواقع التدريب التابعة لبطولة كأس العالم لكرة القدم شاملة وتعاونية، حيث بدأت العملية رسميا في عام 2024 عندما تم تقديم قائمة أساسية تضم نخبة من الخيارات للمنتخبات المرشحة للتأهل".

واختتم: "تم تنقيح هذه القائمة وتحسينها طوال عام 2025 بعد القرعة النهائية لكأس العالم 2026 في أوائل ديسمبر 2025، بدأت المنتخبات الـ 42 المتأهلة آنذاك في تقديم اختياراتها من بين أكثر من 60 خيارا، استنادا جزئيا إلى المناطق الجغرافية التي ستخوض فيها مباريات دور المجموعات".