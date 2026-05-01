أولى مظاهر الشغب عقب إعادة بناء ملعب مولاي عبد الله بالرباط الذي احتضن بطولة كأس إفريقيا

قدم.. اندلاع أحداث شغب خلال مباراة في المغرب أولى مظاهر الشغب عقب إعادة بناء ملعب مولاي عبد الله بالرباط الذي احتضن بطولة كأس إفريقيا

الرباط / الأناضول

اندلعت أحداث شغب، مساء الخميس، على هامش مباراة كرة قدم في العاصمة المغربية الرباط جمعت فريقي الجيش الملكي، والرجاء البيضاوي.

وأظهرت مواقع فيديو بثها نشطاء على منصات تواصل اجتماعي بالمغرب، اندلاع مواجهات عنيفة بين جمهور الفريقين بمدرجات ملعب الأمير مولاي عبد الله بالرباط.

وأظهرت المشاهد عنف متبادل بين جماهير الفريقين، باستعمال عصي تم اقتلاعها من المدرجات.

ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من الاتحاد المغربي لكرة القدم أو الناديين.

وانتهت المباراة بفوز الجيش الملكي بهدفين مقابل هدف، وتعتبر مظاهر الشغب هذه الأولي من نوعها عقب إعادة بناء ملعب مولاي عبد الله بالرباط الذي احتضن بطولة كأس إفريقيا بالمغرب بين 21 ديسمبر/ كانون الأول 2025 و18 يناير/ كانون الثاني 2026

وأعادت هذه الأحداث إلى الواجهة، ظاهرة شغب الملاعب في المغرب، وأثارت الخوف من تكرار سيناريوهات أحداث مشابهة أسفرت عن وقوع إصابات بليغة.

وأعاد المغرب بناء ملعب الأمير مولاي عبد الله بشكل كامل في أقل من عام بعد هدمه في 2024، علما أن تشييده الأول يعود إلى عام 1993.

وبات الملعب اليوم واحدا من أكبر وأحدث الملاعب المغربية بطاقة استيعابية تقارب 70 ألف متفرج، ومقصورات ضيافة ومرافق متطورة، إضافة إلى واجهة إلكترونية ضخمة.