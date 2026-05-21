قتيل و9 مصابين في 30 هجوما إسرائيليا على جنوب لبنان الخميس

شن الجيش الإسرائيلي، الخميس، 30 هجوما على بلدات ومناطق عدة جنوبي لبنان، أسفرت عن مقتل شخص وإصابة 9 آخرين على الأقل، ضمن خروقات جديدة لاتفاق وقف إطلاق النار الهش المعلن منذ 17 أبريل/ نيسان الماضي.

جاء ذلك وفق إحصاء أعدته الأناضول استنادا إلى بيانات وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية، حتى الساعة 21:55 تغ.

وفيما يلي رصد للهجمات الإسرائيلية:

ـ 5 غارات على قضاء بنت جبيل، استهدفت بلدتي تبنين وياطر بغارتين لكل منهما، فيما قُتل شخص جراء غارة على دراجة نارية في بلدة فرون.

ووقعت إحدى الغارتين على تبنين في محيط المستشفى الحكومي، ما أسفر عن إصابة 9 أشخاص، بينهم 7 من موظفي المستشفى، إلى جانب أضرار مادية كبيرة بالمستشفى.

ـ 9 غارات على قضاء صور، استهدفت طريق الحوش ـ صور المؤدية إلى بلدة البازورية، والمنطقة الواقعة بين بلدتي طورا وجناتا بغارتين، ومنطقة المشاع بين بلدتي مجدل زون والمنصوري، وبلدات الحنية والمنصوري وصريفا، إضافة إلى غارتين على عين بعال.

ـ غارة على قضاء مرجعيون استهدفت بلدة تولين.

ـ غارة على قضاء النبطية استهدفت بلدة كفرتبنيت.

ـ 3 عمليات قصف مدفعي على قضاء بنت جبيل استهدفت بلدات برعشيت وكفردونين وحداثا.

ـ عملية قصف مدفعي على قضاء مرجعيون استهدفت بلدة قبريخا.

ـ 4 عمليات قصف مدفعي على قضاء النبطية استهدفت محيط الميتم، وهو دار لرعاية الأيتام في بلدة شوكين، وبلدات ميفدون وزوطر الشرقية ويحمر الشقيف.

ـ 3 عمليات قصف مدفعي على قضاء صور استهدفت منطقة سهل السماعية، وبلدتي الحنية والقليلة.

ـ عملية تفجير في قضاء مرجعيون استهدفت بلدة الخيام.

ـ إلقاء قنبلة صوتية قرب مزارعين في بلدة الحنية بقضاء صور.

ـ تمشيط للطيران المروحي على بلدة البياضة بقضاء صور.

كما تم تسجيل تحليق مسيرات إسرائيلية فوق منطقتي صور وبنت جبيل.

وتأتي هذه الهجمات ضمن خروقات إسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار المعلن منذ 17 أبريل، والممدد حتى مطلع يوليو/ تموز المقبل.

والخميس، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي منذ 2 مارس/ آذار إلى 3 آلاف و89 قتيلا و9 آلاف و397 جريحا، إضافة إلى نزوح أكثر من مليون شخص، وفق معطيات رسمية.

وتحتل إسرائيل مناطق في جنوب لبنان، بعضها منذ عقود، وأخرى منذ الحرب السابقة بين عامي 2023 و2024، فيما توغلت خلال العدوان الراهن لمسافات داخل الحدود الجنوبية للبنان.