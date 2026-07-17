قتيل و8 مصابين في غارات إسرائيلية على غزة لقصف طال مدينة غزة ودير البلح، فيما توغلت آليات إسرائيلية شرق خان يونس وسط إطلاق نار وقصف مدفعي.

غزة/ رمزي محمود/ الأناضول

قتل فلسطيني وأصيب 8 آخرون، بينهم اثنان بجروح خطيرة، الجمعة، في سلسلة غارات إسرائيلية استهدفت عدة مناطق في قطاع غزة.

يأتي ذلك ضمن خروقات إسرائيل المتواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ 10 أكتوبر / تشرين الأول 2025.

وأفاد مصدر طبي للأناضول بمقتل محمد تيسير عبيد وإصابة 6 مدنيين، بينهم نساء وأطفال، جراء غارة نفذتها مسيرة إسرائيلية استهدفت شقة سكنية في بناية "التاج" بشارع اليرموك وسط مدينة غزة.

كما استهدفت غارة إسرائيلية بصاروخ موجه شقة أخرى في بناية سكنية بشارع المؤسسات غربي مدينة غزة، دون الإبلاغ عن قتلى أو مصابين.

وفي وقت لاحق، أصيب فلسطيني بجروح خطيرة جراء استهدافه بمسيرة إسرائيلية قرب مفترق الشعبية وسط مدينة غزة.

وفي وسط القطاع، استهدفت غارة من مسيرة إسرائيلية خيمة غربي برج فلسطين في شارع النخل بمدينة دير البلح، ما أدى إلى إصابة فلسطيني جرى نقله إلى المستشفى.

وشمال القطاع، قصف الجيش الإسرائيلي بالمدفعية وأطلق النار من آلياته العسكرية باتجاه المناطق الشرقية لحي التفاح وبلدة جباليا.

وفي جنوب القطاع، أفادت مصادر محلية وشهود عيان للأناضول بتوغل محدود لآليات إسرائيلية لمسافة عشرات الأمتار في محيط شارع 16 شرق بلدة القرارة شمالي خان يونس، وسط إطلاق نار وقصف مدفعي مكثف، قبل أن تنسحب بعد عدة ساعات.

كما قصفت المدفعية الإسرائيلية مناطق غربي مدينة رفح، فيما أطلقت الآليات النار بكثافة تجاه خيام النازحين في تلك المنطقة.

واستهدفت زوارق حربية إسرائيلية ساحل مدينتي رفح وخان يونس بعدد من القذائف.

ووفق أحدث بيانات وزارة الصحة في قطاع غزة، أسفرت الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار حتى الخميس عن مقتل 1127 فلسطينيا وإصابة 3643 آخرين.