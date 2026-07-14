قتيل و8 مصابين باستهداف صاروخي إيراني لناقلتي نفط إماراتيتين

إسطنبول/ الأناضول

أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية، الثلاثاء، مقتل شخص وإصابة 8 آخرين إثر استهداف صاروخي إيراني لناقلتي نفط إماراتيتين، وسط تصاعد التوتر بين واشنطن وطهران.

وقالت الوزارة، في بيان، إن "الناقلتين الوطنيتين (ممباسا) و (الباهية) تعرضتا للاستهداف بصاروخين جوالين إيرانيين في الممر الجنوبي لمضيق هرمز، بالمياه الإقليمية العمانية".

وأسفر الاستهداف عن "مقتل أحد أفراد طاقم الناقلة (ممباسا) من الجنسية الهندية، وإصابة 8 (6 من الجنسية الهندية، و2 من الجنسية الأوكرانية)، بينهم 4 إصابات بليغة"، وفق البيان ذاته.

كما أدى إلى "أضرار مادية بالناقلتين نتيجة نشوب حريق بهما، وقد تم السيطرة على الحريق في الناقلتين".

وأدانت الوزارة الهجوم الذي وصفته بـ"السافر"، واعتبرته "انتهاكا خطيرا، وخرقا واضحا للقانون الدولي، إذ يهدد أمن واستقرار المنطقة".

وشددت على أن "الإمارات تحتفظ بحقها الكامل في الرد على هذا التصعيد واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية أراضيها وشعبها والمقيمين فيها، بما يضمن صون سيادتها وأمنها واستقرارها ويحمي مصالحها ومقدراتها الوطنية".

ومنذ أيام، تشن الولايات المتحدة هجمات على إيران بدعوى الرد على استهداف طهران سفنا تجارية في مضيق هرمز.

في المقابل، ترد طهران بقصف ما تقول إنها منشآت عسكرية أمريكية في دول عربية، بينما أعلنت بعض تلك الدول أن هجمات إيرانية أسفرت عن ضحايا مدنيين وأضرت بمنشآت مدنية.

وتشهد منطقة مضيق هرمز توترات أمنية على خلفية الحرب التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران في 28 فبراير/ شباط 2026.

وفي يونيو/ حزيران 2026، وقعت الولايات المتحدة وإيران، مذكرة تفاهم شملت وقفا لإطلاق النار، عقب وساطة قطرية وباكستانية، تمهيدا للتوصل إلى اتفاق نهائي ينهي الحرب، قبل أن يعلن الرئيس الأمريكي ترامب، في 8 يوليو/ تموز الجاري، انتهاء وقف إطلاق النار على خلفية تجدد التصعيد.