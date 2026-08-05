الجيش الإسرائيلي أنذر بإخلاء بلدة المنصوري وبدأ شن غارات بزعم خرق حزب الله اتفاق وقف إطلاق النار، عقب انفجار عبوة ناسفة في قوة إسرائيلية بمجدل زون..

قتيل و11 مصابا ونزوح عائلات إثر تصعيد إسرائيلي جنوبي لبنان الجيش الإسرائيلي أنذر بإخلاء بلدة المنصوري وبدأ شن غارات بزعم خرق حزب الله اتفاق وقف إطلاق النار، عقب انفجار عبوة ناسفة في قوة إسرائيلية بمجدل زون..

بيروت / الأناضول

قُتل مواطن لبناني وأصيب 11 آخرون، الأربعاء، في غارة إسرائيلية استهدفت مصلى جبانة بلدة تبنين جنوبي لبنان، فيما غادرت عائلات بلدة المنصوري عقب إنذار إسرائيلي بالإخلاء، وسط تصعيد عسكري في المنطقة.

وقالت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية، عبر موقعها الإلكتروني: "ارتقى شهيد وأصيب 11 شخصا جراء غارة معادية استهدفت سطح مصلى جبانة بلدة تبنين، وليس كما كان تردد بسبب انفجار مخلفات حربية".

وكانت الوكالة أفادت، في وقت سابق الأربعاء، بوقوع إصابات إثر استهداف مسيّرة إسرائيلية بلدة تبنين، ما أدى إلى اندلاع حرائق وانفجار مخلفات حربية إسرائيلية.

وبالتزامن مع الغارات، ذكرت الوكالة أن نحو 15 عائلة مدنية غادرت بلدة المنصوري جنوبي لبنان، عقب إنذار وجهه الجيش الإسرائيلي بإخلائها تمهيدا لقصفها.

من جانبه، أعلن الجيش الإسرائيلي بدء شن غارات على مناطق جنوبي لبنان، مدعيا أن حزب الله خرق اتفاق وقف إطلاق النار، وأنه "مضطر إلى العمل ضده بقوة".

وجاء الإعلان الإسرائيلي عقب انفجار عبوة ناسفة في قوة إسرائيلية بمنطقة مجدل زون جنوبي لبنان.

ووفق معلومات أوردتها وسائل إعلام إسرائيلية، أسفر الانفجار عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف القوة، فيما أُجلي أربعة عسكريين مصابين بجروح خطيرة إلى مستشفى رمبام، بواسطة مروحيات عسكرية.

ولم يصدر على الفور إعلان رسمي إسرائيلي يحدد حصيلة القتلى والجرحى جراء الانفجار.

يتبع//