الهجمات استهدفت خيمة تؤوي نازحين في خان يونس ومنطقة مواصي رفح، وسط استمرار خروقات وقف إطلاق النار.

قتيلان و3 مصابين بهجمات إسرائيلية جنوبي قطاع غزة الهجمات استهدفت خيمة تؤوي نازحين في خان يونس ومنطقة مواصي رفح، وسط استمرار خروقات وقف إطلاق النار.

غزة/ حسني نديم / الأناضول



قتل فلسطينيان وأصيب 3 آخرون، الثلاثاء، في غارة وإطلاق نار للجيش الإسرائيلي جنوبي قطاع غزة، في استمرار للخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2025.

وأفاد مصدر طبي للأناضول بمقتل فلسطيني وإصابة 3 آخرين، جراء غارة شنتها طائرة مسيّرة إسرائيلية استهدفت خيمة تؤوي نازحين في محيط أبراج طيبة غربي مدينة خان يونس جنوبي القطاع.

ولم تتوفر على الفور معلومات عن هوية الفلسطيني الذي قتل في الغارة، فيما لم تُعرف طبيعة إصابات الجرحى.

وفي حادث آخر، قتل الطفل معتز أبو شعر برصاص الجيش الإسرائيلي في منطقة مواصي رفح جنوبي قطاع غزة، وفق المصدر ذاته.

وبحسب أحدث إحصاء لوزارة الصحة الفلسطينية، أسفرت الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار، حتى الاثنين، عن مقتل 1108 فلسطينيين وإصابة 3578 آخرين.

ومنذ 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة، ما أسفر عن مقتل أكثر من 73 ألف فلسطيني وإصابة أكثر من 173 ألفاً، إلى جانب دمار واسع طال نحو 90 بالمئة من البنية التحتية المدنية.