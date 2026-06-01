قتيلان و 23 جريحا جراء غارة إسرائيلية قرب مستشفى جنوبي لبنان

نعيم برجاوي / الأناضول

قُتل شخصان وجُرح 23، في حصيلة أولية، لغارة إسرائيلية استهدفت، الاثنين، مبنى قرب مستشفى "جبل عامل" في مدينة صور جنوبي لبنان.

وذكرت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية أن "غارة إسرائيلية استهدفت مبنى وموقف سيارات عند مفرق بلدة معركة في محاذاة مستشفى جبل عامل".

وأفادت الوكالة الرسمية بـ"بسقوط شهيدين و23 جريحا كحصيلة أولية للعـدوان الإسرائيلي الذي طال أكثر من مبنى مقابل المستشفى".

وأضافت أن الغارة تسببت بانقطاع الكهرباء عن غرف العناية الفائقة ما حال دون إمداد المرضى بالأوكسجين، فضلا عن أضرار جسيمة في المستشفى، لا سيما في ساحته وغرف العناية المركزة وغرف المرضى ومركز غسيل الكلى.

ويواصل الجيش الإسرائيلي هجماته على لبنان ضمن خروقاته اليومية لاتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ 17 أبريل/ نيسان الماضي، والممدد حتى مطلع يوليو/ تموز المقبل.

والأحد، أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، أن الجيش وسع عملياته البرية داخل لبنان، وعبر نهر الليطاني وسيطر على مرتفعات البوفور (قلعة الشقيف).

وتتسبب هذه الخروقات في مقتل وإصابة مدنيين لبنانيين بينهم أطفال ونساء ومسنون، فضلا عن تدمير منشآت ومبان مدنية منها مدارس ومراكز صحية ودور عبادة من مساجد وكنائس.

وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية، الاثنين، ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على البلاد، منذ 2 مارس/ آذار الماضي، إلى 3 آلاف و433 قتيلا و10 آلاف و395 جريحا.