قتيلان فلسطينيان و3 مصابين بهجمات إسرائيلية على غزة الأحد ضمن الخروقات الإسرائيلية اليومية لاتفاق وقف إطلاق النار بالقطاع..

غزة/ رمزي محمود/ الأناضول

قُتل فلسطينيان أحدهما طفل وأُصيب 3 آخرون، منذ صباح الأحد، في هجمات إسرائيلية متفرقة على قطاع غزة، ضمن الخروقات اليومية لاتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2025.

وفي أحدث التطورات، قالت مصادر طبية إن الفلسطيني أحمد رمضان الهرش (46 عاما) استشهد إثر إصابته برصاص إسرائيلي في شارع الهوجا بمخيم جباليا شمالي القطاع، عقب وصوله بحالة حرجة إلى مستشفى الشفاء غربي مدينة غزة.

وفي حدث منفصل، أُصيب طفل فلسطيني (5 سنوات)، برصاص إسرائيلي في حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة، وفقا للمصادر ذاتها.

وصباحا، قُتل طفل فلسطيني وأُصيب مواطنان آخران، جراء انفجار قنبلة ألقتها مسيرة إسرائيلية على تجمع مدنيين في منطقة قيزان رشوان جنوبي مدينة خان يونس، جنوبي القطاع، وفقا للمصادر الطبية.

وأشار شهود عيان للأناضول إلى أن المناطق المستهدفة إسرائيليا وسقط فيها ضحايا تقع خارج نطاق سيطرة وانتشار الجيش بموجب الاتفاق.

كما تمكنت الطواقم الطبية من انتشال جثمان فلسطيني قُتل قبل أيام في استهداف إسرائيلي سابق في مدينة خان يونس، حيث أشارت المصادر الطبية إلى أن جثمانه وصل وعليه آثار نهش من الكلاب الضالة.

إلى جانب ذلك، شهدت المناطق الجنوبية والشرقية لمدينة خان يونس قصفا مدفعيا وإطلاق نار مكثفا من الآليات الإسرائيلية خلال ساعات الليل وفجر الأحد، وفق شهود عيان.

ونفذ الجيش الإسرائيلي عملية نسف عنيفة داخل مناطق انتشاره شرقي المدينة.

وأفاد الشهود بأن آليات مدفعية إسرائيلية قصفت بشكل مكثف مواقع متفرقة من المناطق الشرقية لمدن قطاع غزة جنوبا وشمالا.

وأسفرت الخروقات الإسرائيلية للاتفاق، منذ سريانه، عن مقتل 830 فلسطينيا وإصابة 2345 آخرين، وفق بيان لوزارة الصحة، الأحد.

وجرى التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار عقب عامين من إبادة جماعية بدأتها إسرائيل في 8 أكتوبر 2023، بدعم أمريكي، وخلفت ما يزيد على 72 ألف قتيل وأكثر من 172 ألف جريح فلسطيني، ودمارا هائلا طال 90 بالمئة من البنى التحتية المدنية.