وحصيلة ضحايا الإبادة منذ أكتوبر 2023 ارتفعت إلى 73 ألفا و16 قتيلا و173 ألفا و265 مصابا

قتيلان بغزة يرفعان ضحايا خروقات إسرائيل إلى 1005 منذ أكتوبر 2025 وحصيلة ضحايا الإبادة منذ أكتوبر 2023 ارتفعت إلى 73 ألفا و16 قتيلا و173 ألفا و265 مصابا

إسطنبول / الأناضول

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، الأربعاء، مقتل فلسطينيين اثنين وإصابة 5 خلال 24 ساعة، ما يرفع حصيلة الضحايا إلى ألف و5 قتلى و3 آلاف و157 مصابا جراء الخروقات الإسرائيلية لوقف إطلاق النار منذ 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2025.

وقالت الوزارة في بيانها الإحصائي اليومي، إن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الساعات الـ24 الماضية "شهيدين و5 مصابين".

ولم توضح الوزارة ملابسات سقوط القتلى والجرحى، فيما يواصل الجيش الإسرائيلي انتهاكاته لاتفاق وقف إطلاق النار بقصف وإطلاق نار في مناطق متفرقة.

وأوضحت الوزارة أنها أدرجت كذلك 6 قتلى متأثرين بجراحهم ضمن الحصيلة التراكمية بعد استكمال بياناتهم.

وأشارت إلى أن حصيلة ضحايا الإبادة الإسرائيلية منذ أكتوبر 2023 ارتفعت إلى 73 ألفا و16 قتيلا و173 ألفا و265 مصابا.

وجرى التوصل إلى الاتفاق بعد عامين من إبادة جماعية بدأتها إسرائيل في 8 أكتوبر 2023، وخلفت إلى جانب الضحايا دمارا واسعا طال 90 بالمئة من البنى التحتية المدنية، بتكلفة إعمار قدرتها الأمم المتحدة بنحو 70 مليار دولار.