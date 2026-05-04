قتيلان بغارات وقصف مدفعي إسرائيلي على جنوبي لبنان

بيروت / وسيم سيف الدين / الأناضول

قُتل شخصان في غارات جوية وقصف مدفعي إسرائيلي استهدف جنوبي لبنان، ضمن خروقات دموية متواصلة لوقف إطلاق النار.

وقالت وكالة الأنباء اللبنانية: "سقط شهيدان"؛ بغارة جوية إسرائيلية على بلدة شحور في قضاء صور بمحافظة الجنوب.

كما أغار الطيران الإسرائيلي على بلدتي زوطر الشرقية وبرعشت بمحافظة النبطية، فيما تعرضت بلدة المنصوري في محافظة الجنوب لقصف مدفعي.

كذلك بدأ الجيش الإسرائيلي شن غارات على بلدتي دبعال وقانا في محافظة الجنوب، بعد إنذار بالإخلاء وجهه إلى 4 قرى.

وفي وقت سابق الاثنين، أنذر الجيش الإسرائيلي سكان قرى قانا ودبعال وصريفا (محافظة الجنوب) وقعقعية الجسر (محافظة النبطية) بإخلاء منازلهم فورا قبيل شنه هجوما.

ولاحقا، أعلن أنه بدأ موجة هجمات جديدة تستهدف ما ادعى أنها "بنى تحتية لحزب الله".

ورغم وقف إطلاق النار المعلن منذ 17 أبريل/ نيسان والساري حتى 17 مايو/ أيار، يقصف الجيش الإسرائيلي يوميا مواقع في لبنان، ويمارس تفجيرا واسعا لمنازل في عشرات القرى.

ومساء الأحد، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية إحصاء 20 قتيلا و46 جريحا خلال الساعات الـ24 السابقة، مما رفع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي منذ 2 مارس/ آذار الماضي إلى 2679 قتيلا و8229 جريحا.

وتحتل إسرائيل مناطق بجنوبي لبنان، بعضها منذ عقود والبعض الآخر منذ الحرب السابقة بين 2023 و2024، فيما توغلت خلال العدوان الراهن لمسافة نحو 10 كلم داخل الحدود الجنوبية.

كما تحتل إسرائيل فلسطين وأراضي في سوريا، وترفض الانسحاب منها وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة المنصوص عليها في قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.