قتيلان أحدهما مسعف بغارة إسرائيلية على مركز إسعاف جنوبي لبنان في إطار خروقات تل أبيب الدموية اليومية لاتفاق وقف إطلاق النار الهش..

إسطنبول / الأناضول

قُتل شخصان، أحدهما مسعف، في غارة إسرائيلية استهدفت مركز إسعاف في محافظة جنوب لبنان.

وذكرت وكالة الأنباء اللبنانية أن "غارة معادية" (إسرائيلية) استهدفت مركزا لجمعية "كشافة الرسالة الإسلامية" للإسعاف الصحي في بلدة صريفا بمحافظة الجنوب، مما أسفر عن قتيلين وجرحى.

ونعت الجمعية مسعفها علي عباس نجدي، قائلة إنه "استشهد أثناء قيامه بواجبه الإنساني في بلدته صريفا".

ولم تتضح على الفور هوية القتيل الثاني.

وقبل غارة الثلاثاء، بلغ عدد العاملين الصحيين الذين قتلتهم إسرائيل منذ مارس/ آذار الماضي 116، بجانب مئات الجرحى في عشرات الاعتداءات على فرق الإسعاف، حسب بيانات لوزارة الصحة اللبنانية.

يأتي ذلك في إطار خروقات إسرائيلية متواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار الهش المعلن في 17 أبريل/ نيسان والممدد حتى مطلع يوليو/ تموز.

ويرد "حزب الله" على هذه الخروقات بهجمات بصواريخ وطائرات مسيّرة تستهدف قوات وآليات إسرائيلية في جنوبي لبنان وشمالي إسرائيل.

ومنذ 2 مارس/ آذار الماضي تشن إسرائيل عدوانا موسعا على لبنان، مما خلّف 3185 قتيلا و9633 جريحا حتى مساء الاثنين، بالإضافة إلى أكثر من مليون نازح، وفقا لمعطيات رسمية.

وتحتل إسرائيل مناطق بجنوبي لبنان، بعضها منذ عقود والبعض الآخر منذ الحرب السابقة بين 2023 و2024، فيما توغلت خلال العدوان الراهن لمسافة نحو 10 كلم داخل الحدود الجنوبية.

كما تحتل إسرائيل فلسطين وأراضي في سوريا، وترفض الانسحاب منها وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة المنصوص عليها في قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.