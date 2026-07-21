كما أصابت 42 فلسطينيا ما زاد حصيلة الجرحى إلى 173 ألفا و906، بحسب وزارة الصحة

قتلت 10.. إسرائيل ترفع عدد قتلى الإبادة في غزة إلى 73 ألفا و293 كما أصابت 42 فلسطينيا ما زاد حصيلة الجرحى إلى 173 ألفا و906، بحسب وزارة الصحة

إسطنبول/ الأناضول

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة ارتفاع حصيلة ضحايا الإبادة التي ترتكبها إسرائيل بحق الفلسطينيين إلى 73 ألفا و293 قتيلا، إضافة إلى 173 ألفا و906 جرحى، منذ 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

وقالت الوزارة في بيان، الثلاثاء، إن إجمالي ما وصل إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الساعات الـ24 الماضية بلغ "10 شهداء و42 إصابة".

ومنذ سريان وقف إطلاق النار في 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2025، قتلت إسرائيل ألفا و168 فلسطينيا، وأصابت 3 آلاف و798 آخرين، وفق البيان.

أما الحصيلة الإجمالية للضحايا فبلغت، بحسب الوزارة، "73 ألفا و293 شهيدا و173 ألفا و906 مصابين".

وشددت الوزارة على أنه "لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم".

وإضافة إلى الضحايا، ومعظمهم أطفال ونساء، دمرت إسرائيل 90 بالمئة من البنى التحتية، فيما قدرت الأمم المتحدة تكلفة إعادة الإعمار بنحو 70 مليار دولار.

كما تمنع إسرائيل إدخال الكميات المتفق عليها من المواد الغذائية والأدوية والمستلزمات الطبية ومواد الإيواء والمنازل الجاهزة إلى غزة، حيث يعيش نحو 2.4 مليون فلسطيني، بينهم 1.5 مليون نازح، في أوضاع كارثية.

وفي عام 2024، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، لارتكابهما جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في غزة.

كما تنظر محكمة العدل الدولية، وهي الجهاز القضائي الرئيس للأمم المتحدة، في دعوى قدمتها جنوب إفريقيا، وانضمت إليها دول عديدة، تتهم إسرائيل بارتكاب جريمة إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في غزة.

وفي عام 1948، أُقيمت إسرائيل على أراض احتلتها عصابات صهيونية مسلحة ارتكبت مجازر وتسببت في تهجير ما لا يقل عن 750 ألف فلسطيني، ثم احتلت تل أبيب بقية الأراضي الفلسطينية، وترفض الانسحاب منها.