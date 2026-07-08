الغارات شملت علي الطاهر في النبطية الفوقا، والمنطقة بين بيت ياحون وكونين وبرعشيت في بنت جبيل

قبيل مفاوضات روما.. غارات إسرائيلية تستهدف قرى جنوبي لبنان الغارات شملت علي الطاهر في النبطية الفوقا، والمنطقة بين بيت ياحون وكونين وبرعشيت في بنت جبيل

بيروت / ستيفاني راضي / الأناضول

شن الطيران الحربي الإسرائيلي، الأربعاء، سلسلة غارات استهدفت مناطق في جنوبي لبنان، في خرق جديد لاتفاق وقف إطلاق النار، وقبيل جولة جديدة من المفاوضات بين تل أبيب وبيروت في روما.

وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية بأن الغارة الأولى استهدفت منطقة حرج علي الطاهر عند أطراف بلدة النبطية الفوقا، عقب قصف مدفعي متقطع طال المنطقة.

وأضافت أن الطيران الإسرائيلي شن ثلاث غارات أخرى استهدفت المنطقة الواقعة بين بلدات بيت ياحون وكونين وبرعشيت في قضاء بنت جبيل.

وتأتي هذه الغارات رغم توقيع لبنان وإسرائيل "اتفاق إطار" برعاية أمريكية في 26 يونيو/حزيران الماضي، وإعلان وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، الثلاثاء، عن عقد جولة جديدة من المحادثات بين الجانبين في العاصمة الإيطالية روما الأسبوع المقبل.

والثلاثاء، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على لبنان إلى 4 آلاف و320 قتيلا منذ 2 مارس/آذار الماضي.

ولا تزال إسرائيل تحتل مناطق في جنوبي لبنان، بعضها منذ عقود، وأخرى منذ الحرب التي اندلعت بين عامي 2023 و2024، فيما توغلت خلال العدوان الأخير لمسافة تزيد على عشرة كيلومترات داخل الأراضي اللبنانية.