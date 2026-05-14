قبيل محادثات واشنطن.. إسرائيل تنذر بإخلاء 8 بلدات لبنانية لقصفها في إطار خروقات دموية متواصلة لوقف إطلاق النار

القدس/ الأناضول

أنذر الجيش الإسرائيلي، الخميس، بإخلاء 8 بلدات في شرقي وجنوبي لبنان تمهيدا لقصفها، ضمن خروقاته الدموية لوقف إطلاق النار وقبل ساعات من جولة محادثات جديدة بواشنطن.

وقال متحدثه أفيخاي أدرعي، عبر منصة شركة "إكس" الأمريكية: "إنذار عاجل إلى سكان لبنان المتواجدين في بلدات وقرى لبايا وسحمر وعين التينة (محافظة البقاع/ شرق) وتفاحتا وكفرملكي (محافظة الجنوب/ جنوب) ويحمر وحومين الفوقا ومزرعة سيناي (النبطية/ جنوب)".

وأضاف أن الجيش الإسرائيلي سيعمل "بقوة" في هذه البلدات على ضوء ما ادعى أنه خرق "حزب الله" لاتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ 17 أبريل/ نيسان الماضي.

ويطلق الحزب صواريخ وطائرات مسيرة على قوات وآليات إسرائيلية في جنوبي لبنان وشمالي إسرائيل، ردا على خروقاتها لوقف إطلاق النار المقرر حتى 17 مايو/ أيار الجاري.

أدرعي تابع: "عليكم إخلاء منازلكم فورا والابتعاد عن القرى والبلدات لمسافة لا تقل عن 1000 متر إلى أراضٍ مفتوحة".

وبوتيرة يومية يوجه الجيش الإسرائيلي إنذارات بإخلاء قرى لبنانية، تمهيدا لقصف يسفر عادة عن ضحايا ودمار واسع.

وجاء إنذار الإخلاء الجديد قبل ساعات من انطلاق جولة محادثات ثالثة بين لبنان وإسرائيل مقررة في واشنطن الخميس والجمعة.

وكان الجانبان اللبناني والإسرائيلي عقدا جولتي محادثات في واشنطن يومي 14 و23 أبريل/ نيسان الماضي، تمهيدا لمفاوضات سلام.

وحسب الخارجية الأمريكية، في بيان الأسبوع الماضي، سيخوض الوفدان "مناقشات مفصلة تهدف إلى التقدم نحو اتفاق شامل للسلام والأمن يعالج بشكل جوهري الاهتمامات الأساسية للبلدين".

وأضافت أن المناقشات ستضع "إطارا لترتيبات سلام وأمن دائمين، واستعادة سيادة لبنان الكاملة على كامل أراضيه، وترسيم الحدود، وخلق مسارات ملموسة للإغاثة الإنسانية وإعادة الإعمار في لبنان".

وتحتل إسرائيل مناطق في جنوب لبنان، بعضها منذ عقود، وأخرى منذ الحرب السابقة بين عامي 2023 و2024، فيما توغلت خلال العدوان الراهن لمسافات داخل الحدود الجنوبية للبنان.

والأربعاء، قتل الجيش الإسرائيلي ما لا يقل عن 33 شخصا وأصاب 31؛ جراء 79 هجوما على لبنان، في خروقات جديدة للهدنة الهشة.

ومنذ 2 مارس/ آذار تشن إسرائيل عدوانا موسعا على لبنان، مما خلّف 2896 قتيلا و8824 جريحا، إضافة إلى أكثر من مليون نازح، وفقا لمعطيات رسمية.

كما تحتل إسرائيل فلسطين وأراضي في سوريا، وترفض الانسحاب منها وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة المنصوص عليها في قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.