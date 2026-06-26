يأتي ذلك عقب إعلان وزارة الخارجية الأمريكية تمديد جولة المحادثات الخامسة بين بيروت وتل أبيب يوما إضافيا، بعدما كان مقرر لها أن تنتهي الخميس، إثر خلافات بشأن الانسحاب الإسرائيلي من جنوبي لبنان

قاسم: أي التزام ضد سيادة لبنان لن يمر وعلى إسرائيل أن ترحل دون شرط يأتي ذلك عقب إعلان وزارة الخارجية الأمريكية تمديد جولة المحادثات الخامسة بين بيروت وتل أبيب يوما إضافيا، بعدما كان مقرر لها أن تنتهي الخميس، إثر خلافات بشأن الانسحاب الإسرائيلي من جنوبي لبنان

بيروت/ ستيفاني راضي / الأناضول

** كلمة الأمين العام لـ"حزب الله" نعيم قاسم، في ذكرى "عاشوراء":

- لا تطبيع ولا إلغاء للعداء ولا مكتسبات لإسرائيل ولا حضورا جزئيا على أرض لبنان

- مذكرة التفاهم الإيرانية الأمريكية إعلان رسمي لهزيمة واشنطن وتل أبيب

- لا خيار أمام إسرائيل إلا الانسحاب الكامل من لبنان ووقف العدوان

- يجب الاستفادة من مسار التفاهم بين واشنطن وطهران كداعم أساسي لسيادة لبنان

جدد الأمين العام لـ"حزب الله" نعيم قاسم، الجمعة، التأكيد على أن أي التزام يُقدم لتل أبيب ضد سيادة لبنان "لن يمر"، مشددا على أن إسرائيل "سترحل دون قيد أو شرط".

يأتي ذلك عقب إعلان وزارة الخارجية الأمريكية تمديد جولة المحادثات الخامسة بين بيروت وتل أبيب يوما إضافيا، بعدما كان مقرر لها أن تنتهي الخميس، إثر خلافات بشأن الانسحاب الإسرائيلي من جنوبي لبنان.

وقال قاسم في كلمة متلفزة لإحياء ذكرى "عاشوراء" التي توافق العاشر من شهر محرم الهجري: "على إسرائيل أن ترحل دون قيد أو شرط، وأي التزام ضدّ سيادة لبنان لن يمر، ولا يحق لأحد أن يوقع شيئا".

وتابع: "لا خيار أمام إسرائيل إلا الانسحاب الكامل من كل شبر وأرض لبنانية، وإيقاف العدوان الذي فشل في تحقيق الأهداف التوسعية".

وأشار إلى أن التوصل لاتفاق لا يعني "تطبيع (العلاقات مع تل أبيب) أو إلغاء حالة العداء (معها)"، مردفا بالتوضيح: "لا مكتسبات لإسرائيل، ولا حضورا جزئيا على الأرض اللبنانية".

وفي وقت سابق الجمعة، تحدثت القناة 12 العبرية، عن إحراز تقدم حذر في المفاوضات بين بيروت وتل أبيب يشمل "الخطة التجريبية" التي طرحتها الولايات المتحدة.

وقالت صحيفة "جيروزاليم بوست" إن الخطة تقوم على انسحاب تدريجي للجيش الإسرائيلي من مناطق محددة، مقابل انتشار الجيش اللبناني فيها وإزالة أي بنية عسكرية تابعة لـ"حزب الله".

وأضافت أن الخلاف يتمحور حول نقطة انطلاق الخطة، إذ تدعم واشنطن وبيروت بدء تنفيذها في مناطق انتشار الجيش الإسرائيلي، بينما تصر تل أبيب على تطبيقها أولا في مناطق لا توجد فيها قواتها، لاختبار قدرة الجيش اللبناني على منع نشاط "حزب الله".

واعتبر الأمين العام للحزب "مذكرة تفاهم إسلام آباد" التي توصل إليها الجانبان الإيراني والأمريكي "إعلانا رسميا لهزيمة واشنطن وتل أبيب".

وفي هذا الإطار، دعا قاسم إلى ضرورة الاستفادة من مسار التفاهم بين واشنطن وطهران كداعم أساسي للسيادة اللبنانية، وفق قوله.

وفي 17 يونيو/حزيران الجاري أعلنت الولايات المتحدة وإيران التوصل إلى اتفاق ينص على الإنهاء الفوري والدائم للعمليات العسكرية على جميع الجبهات، بما فيها لبنان.

وقال: "إيران تصنع المستقبل اليوم لها وللمنطقة، كسرنا المشروع الإسرائيلي الأمريكي ودخلنا مرحلة جديدة يجب البناء على أساسها".

ودعا السلطة السياسية في لبنان إلى إعادة النظر في مسارها، وأن تعمل على "جمع الكلمة، ووحدة الصف والموقف في مواجهة العدو الإسرائيلي، وأن تتوقف عن تنفيذ إملاءاته".

وأشار إلى أن "المقاومة مستمرة بوجودها وحضورها وقراراتها وإمكاناتها، وهي الآن عماد استقلال لبنان وتحريره".

ويعارض "حزب الله" المسار التفاوضي للدولة اللبنانية مع إسرائيل برعاية أمريكية.

وتحتل إسرائيل مناطق في جنوب لبنان، بعضها منذ عقود وأخرى منذ الحرب السابقة بين عامي 2023 و2024، فيما توغلت خلال العدوان الراهن لمسافة تزيد على 10 كيلومترات.

ومنذ 2 مارس/ آذار 2026، تشن إسرائيل عدوانا على لبنان، أسفر عن مقتل 4 آلاف و230 شخصا وإصابة 12 ألفا و179 آخرين، إضافة إلى نزوح أكثر من مليون شخص، بحسب السلطات اللبنانية.