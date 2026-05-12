قاسم: أي اتفاق إيراني أمريكي يشمل لبنان هو "ورقة أقوى" لوقف العدوان

بيروت / وسيم سيف الدين / الأناضول

قال الأمين العام لـ "حزب الله" نعيم قاسم، الثلاثاء، إن أي اتفاق إيراني أمريكي يتضمن وقف الهجمات على لبنان، يعد "ورقة أقوى" لإيقاف العدوان الإسرائيلي المتواصل على البلاد.

جاء ذلك في كلمة مسجلة، جدد فيها قاسم رفض الحزب التفاوض المباشر مع إسرائيل، وأكد مواصلة هجماته إلى حين وقف العدوان.

ودعا قاسم السلطة اللبنانية إلى "الانسحاب من المفاوضات المباشرة التي تشكل مكسبا لإسرائيل"، واصفا إياها بأنها "تنازلات مجانية".

فيما اعتبر المفاوضات غير المباشرة "الخيار الأفضل"، حيث تبقى "أوراق القوة بيد المفاوض اللبناني"، وفق قوله.

