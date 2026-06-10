قائد الجيش اللبناني يبحث مع نظيره الباكستاني تطورات المنطقة والتعاون في ختام زيارة لمدة 3 أيام أجراها قائد الجيش اللبناني رودولف هيكل إلى باكستان..

بيروت/ نعيم برجاوي/ الأناضول

بحث قائد الجيش اللبناني رودولف هيكل مع نظيره الباكستاني عاصم منير التطورات الإقليمية، وسبل تعزيز التعاون المشترك، إضافة إلى القضايا المتعلقة بالأمن والدفاع.

جاء ذلك في ختام زيارة أجراها هيكل إلى باكستان استمرت ثلاثة أيام، تلبية لدعوة من نظيره الباكستاني، وفق بيان صادر عن قيادة الجيش اللبناني، الأربعاء.

وأوضح البيان أن زيارة العماد هيكل إلى المقر العام للجيش الباكستاني استُهلت بمراسم استقبال رسمية أدتها وحدة مشتركة من القوات البرية والبحرية والجوية الباكستانية، قبل أن يعقد لقاء مع المشير منير جرى خلاله بحث التطورات في المنطقة والقضايا ذات الاهتمام المشترك، ولا سيما ملفات الأمن والدفاع.

ونقل البيان عن منير تأكيده أهمية العلاقات التاريخية التي تجمع باكستان ولبنان، فيما أشاد هيكل بمهنية الجيش الباكستاني ودوره في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليميين، إلى جانب مساهماته في جهود حفظ السلام الدولي.

وبحسب البيان، عُقد اجتماع موسع ضم الجانبين وعدداً من الضباط، جرى خلاله استعراض سبل تعزيز التعاون بين الجيشين، ولا سيما في مجالات التدريب، إضافة إلى بحث آليات دعم الجيش اللبناني في ظل التحديات الراهنة.

وأضاف أن قائد الجيش اللبناني زار عدداً من الشركات والمصانع العسكرية الباكستانية، حيث اطلع على تقنيات الابتكار الدفاعي والقدرات الصناعية العسكرية، إلى جانب مناقشة مجالات الاهتمام المشترك وفرص التعاون المستقبلية.

وتأتي زيارة هيكل إلى باكستان في وقت يتواصل فيه العدوان الإسرائيلي على لبنان رغم سريان اتفاق هش لوقف إطلاق النار منذ 17 أبريل/ نيسان الماضي، والذي جرى تمديده برعاية أمريكية حتى مطلع يوليو/ تموز المقبل.

ومنذ 2 مارس/ آذار الماضي، وعلى خلفية الحرب المرتبطة بإيران، تشن إسرائيل عدواناً واسعاً على لبنان أسفر، حتى الأربعاء، عن مقتل 3696 شخصاً وإصابة 11413 آخرين، إضافة إلى نزوح أكثر من مليون شخص، وفق معطيات رسمية.