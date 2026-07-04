قائدا الجيش اللبناني واليونيفيل يبحثان تطورات الجنوب وتعزيز التعاون

بيروت/ نعيم برجاوي/ الأناضول

بحث قائد الجيش اللبناني رودولف هيكل، السبت، مع رئيس بعثة قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان "يونيفيل"، ديوداتو أبانيارا، آخر التطورات في جنوب البلاد، وسبل تعزيز التعاون بين الجانبين في ظل "التحديات الراهنة".

وقالت قيادة الجيش اللبناني، في بيان، إن هيكل استقبل في مكتبه باليرزة، شرقي العاصمة بيروت، أبانيارا، يرافقه نائبه ومدير الشؤون السياسية والمدنية في البعثة، هيرفيه ليكوك.

وأضاف البيان أن الجانبين استعرضا آخر المستجدات، ولا سيما في جنوب لبنان، في ظل مواصلة إسرائيل شن غاراتها وارتكاب خروقاتها المتكررة، رغم سريان اتفاق وقف إطلاق النار منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2024، واستمرار العمل بـ"اتفاق الإطار" الموقع أواخر يونيو/حزيران 2026، والذي ينص على انسحاب إسرائيلي تدريجي من كامل الأراضي اللبنانية المحتلة.

كما بحث الجانبان سبل "تعزيز التعاون بين الجيش اللبناني وقوة اليونيفيل في ظل التحديات الراهنة".

وتأسست قوة "اليونيفيل" عام 1978 عقب الاجتياح الإسرائيلي لجنوب لبنان، قبل أن تُعزز مهامها بصورة كبيرة عقب حرب يوليو/تموز 2006، بموجب قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701، الذي اعتمد في العام نفسه بهدف وقف الأعمال العدائية بين حزب الله وإسرائيل.

وفي أغسطس/آب 2025، اعتمد مجلس الأمن الدولي بالإجماع قرارا يقضي بتمديد ولاية "اليونيفيل" للمرة الأخيرة حتى 31 ديسمبر/كانون الأول 2026.

ونص القرار على بدء عملية تقليص وانسحاب تدريجية ومنسقة وآمنة لقوات "اليونيفيل" اعتبارا من ذلك التاريخ، على أن تُستكمل خلال مهلة عام واحد.