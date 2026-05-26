في يوم عرفة.. إسرائيل تقتل 8 أشخاص بـ105 هجمات على لبنان (إحصاء) حسب إحصاء أعدته الأناضول استنادا إلى بيانات وكالة الأنباء اللبنانية حتى الساعة 17:00 تغ ..

يوسف علي أوغلو/ الأناضول

قتلت إسرائيل 8 أشخاص وأصابت 4 آخرين على الأقل، الثلاثاء، في 105 هجمات على جنوب وشرق لبنان، في تصعيد واسع لعدوانها رغم وقف إطلاق النار الساري منذ 17 أبريل/ نيسان الماضي.

جاء ذلك وفق إحصاء أعدته الأناضول استنادا إلى بيانات وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية، حتى الساعة 17:00 تغ.

وتوزعت الهجمات، التي جاءت في يوم عرفة وقبيل يوم من حلول عيد الأضحى، بين 94 غارة جوية و11 عملية قصف مدفعي، وكان بين القتلى مسعف، بحسب الإحصاء.

وخلال الساعات الأخيرة، صعدت إسرائيل عدوانها بشكل كبير على لبنان، عقب تهديدات أطلقها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بتكثيف الهجمات ضد "حزب الله" وتوجيه "ضربات قاسية" له، في ظل تصاعد القلق من هجمات الحزب بالطائرات المسيرة.

وفيما يلي رصد للهجمات الإسرائيلية:

** جنوب لبنان

46 غارة على قضاء النبطية استهدفت منطقة بين بلدتي جبشيت وحاروف بـ3 غارات، وبلدات: يحمر الشقيف بـ14 غارة، وزوطر الشرقية بـ8 غارات، والدوير والشرقية بـ4 غارات لكل واحدة منهما، وأرنون وحبوش بـ3 غارات لكل واحدة منهما، وميفدون بغارتين، إضافة إلى دير الزهراني وجبشيت وكفرتبنيت وزبدين والنبطية الفوقا.

وأسفرت الغارات على الدوير عن إصابة شخص وتدمير منازل، فيما أدت الغارات على الشرقية إلى دمار كبير وتدمير منزل.

كما أدت الغارات على يحمر الشقيف إلى تدمير عشرات المنازل، فيما قُتل شخصان جراء الغارات على زوطر الشرقية.

- 23 غارة على قضاء بنت جبيل استهدفت خراج بلدة دير أنطار ومناطق في بلدة السلطانية بـ6 غارات، وبلدات: خربة سلم بـ12 غارة، والرمادية بغارتين، وحاريص وحداثا وكفرا.

وقُتل شخص جراء واحدة من الغارات على خربة سلم، استهدفت سيارة، فيما شملت الغارات على البلدة غارة على فريق إسعاف توجه إلى منطقة بئر السلاسل التي تعرضت وحدها لـ6 غارات، ما أجبر الفريق على الانسحاب من المنطقة.

- 13 غارة على قضاء صور استهدفت المدينة الصناعية في صور عند مفرق معركة، ومحمية رأس العين، وسهل شارنيه في بلدة برج الشمالي، وبلدات: صريفا بـ3 غارات، ومعركة وطيرفلسيه وصديقين والبازورية وباريش وشحور وأرزون.

وقُتلت 4 نساء جراء الغارة على معركة والتي استهدفت منزلا من طابقين، مع استمرار البحث عن عائلة مفقودة تحت الأنقاض.

كما قُتل مسعف وأُصيب اثنان آخران جراء إحدى الغارات على صريفا، وأصيب شخص جراء الغارة على محمية رأس العين، فيما وقعت إصابات غير محددة في الغارة على سهل شارنيه ببرج الشمالي. وأدت إحدى الغارات على أرزون إلى تدمير منزل رئيس البلدية.

- 4 غارات على قضاء صيدا استهدفت بلدتي كوثرية الرز بـ3 غارات والخرايب.

- غارتان على قضاء مرجعيون استهدفتا بلدتي مجدل سلم وتولين.

- غارة على قضاء جزين استهدفت بلدة الريحان.

- 5 عمليات قصف مدفعي على قضاء النبطية استهدفت محيط استراحة قلعة الشقيف، وبلدات: أرنون ويحمر الشقيف وزوطر الشرقية وميفدون.

- 3 عمليات قصف مدفعي على قضاء صور استهدفت ساحل بلدة المنصوري، وبلدتي شحور وصريفا.

- عملية قصف مدفعي على قضاء بنت جبيل استهدفت بلدة حاريص.

- عملية قصف مدفعي فوسفوري على قضاء حاصبيا استهدفت بلدة شبعا.

- عملية قصف مدفعي على قضاء مرجعيون استهدفت بلدة دبين.

- تحليق للطيران الحربي والمسيرات فوق بلدات عدة بقضاء صيدا.

- إنذار بالإخلاء لمدينة النبطية في قضاء النبطية.

** شرق لبنان

- 5 غارات على قضاء البقاع الغربي استهدفت محيط سد القرعون بـ3 غارات، وبلدة مشغرة، وعبّارة قرب سد القرعون.

وأدت الغارة على العبّارة قرب سد القرعون إلى قطع الطريق المؤدية إلى مشغرة، فيما أثارت الغارات على محيط السد مخاوف من تصدعات قد تصيبه.

- إنذار بالإخلاء لبلدتي مشغرة وسحمر بقضاء البقاع الغربي.

** وسط لبنان

- تحليق لمسيرات إسرائيلية فوق بيروت وضواحيها.

ومنذ 2 مارس/ آذار الماضي، تشن إسرائيل عدوانا موسعا على لبنان، ما خلّف 3213 قتيلا و9737 جريحا، إضافة إلى أكثر من مليون نازح، وفقا لمعطيات رسمية.

وتحتل إسرائيل مناطق جنوبي لبنان، بعضها منذ عقود والبعض الآخر منذ الحرب السابقة بين 2023 و2024، فيما توغلت خلال العدوان الراهن لمسافة نحو 10 كيلومترات داخل الحدود الجنوبية.

كما تحتل إسرائيل فلسطين وأراضي في سوريا، وترفض الانسحاب منها وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة المنصوص عليها في قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.