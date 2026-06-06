الشاب مهند فروانة كان يستعد لحفل زفافه السبت، لكن صاروخا إسرائيليا أنهى حياته وحول الفرحة المنتظرة إلى مأتم..

في يوم زفافه.. إسرائيل تقتل شابا بقصف منزله في خان يونس جنوبي غزة الشاب مهند فروانة كان يستعد لحفل زفافه السبت، لكن صاروخا إسرائيليا أنهى حياته وحول الفرحة المنتظرة إلى مأتم..

غزة/ رمزي محمود/ الأناضول



قتل شاب فلسطيني في يوم زفافه وأصيب آخران، فجر السبت، في قصف إسرائيلي استهدف خيمة على سطح منزل بمدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وأفاد مصدر طبي في مستشفى ناصر (جنوب)، للأناضول، بـ"استشهاد الشاب مهند عثمان فروانة (25 عاما) وإصابة اثنين آخرين جراء غارة جوية إسرائيلية استهدفت خيمة فوق سطح منزله في شارع جمال عبد الناصر بمدينة خان يونس".

ووفق مصادر عائلية، كان من المقرر أن يُزف الشاب فروانة إلى عروسه السبت، لكن القصف الإسرائيلي أنهى حياته قبل ساعات من موعد الزفاف.

وتداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي دعوة حفل الزفاف التي وزعها العريس قبل أيام من مقتله، لتتحول الفرحة المنتظرة إلى مأتم.

وفي سياق متصل، شن الجيش الإسرائيلي قصفا مدفعيا مكثفا تزامنا مع إطلاق نار في مناطق شرق ووسط مدينة خان يونس.

كما طال قصف مدفعي إسرائيلي المناطق الشرقية لحي التفاح شرقي مدينة غزة، دون الإبلاغ عن وقوع ضحايا أو مصابين في صفوف الفلسطينيين.

وتواصل إسرائيل خروقاتها المستمرة لاتفاق وقف إطلاق النار الساري في القطاع منذ 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2025، وأسفرت تلك الخروقات عن مقتل 947 فلسطينيا وإصابة 2935 آخرين.

وجرى التوصل إلى الاتفاق بعد عامين من حرب الإبادة الجماعية التي بدأتها إسرائيل بقطاع غزة في 8 أكتوبر 2023، واستمرت بأشكال متعددة، وخلفت أكثر من 72 ألف قتيل وما يزيد عن 173 ألف جريح، ودمارا هائلا طال 90 بالمئة من البنى التحتية المدنية.