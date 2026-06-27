بهدف نشر ثقافة الرياضات البحرية بين الشباب، يخوض التركيان أونور تشاغلار وخليل أوزال رحلة تجديف بزورقي "كانو" انطلاقا من إسطنبول، في مسار يمتد حتى الحدود السورية.

في مغامرة بحرية.. تركيان يجدفان من إسطنبول إلى حدود سوريا بهدف نشر ثقافة الرياضات البحرية بين الشباب، يخوض التركيان أونور تشاغلار وخليل أوزال رحلة تجديف بزورقي "كانو" انطلاقا من إسطنبول، في مسار يمتد حتى الحدود السورية.

جناق قلعة/ الأناضول

- المغامران أونور تشاغلار وخليل أوزال وصلا بزورقي "كانو" إلى جناق قلعة غربي البلاد

- يجدفان يوميا لمسافة تتراوح بين 25 و30 كيلومترا، بهدف نشر ثقافة الرياضات البحرية بين الشباب

بهدف نشر ثقافة الرياضات البحرية بين الشباب، يخوض التركيان أونور تشاغلار وخليل أوزال رحلة تجديف بزورقي "كانو" انطلاقا من إسطنبول، في مسار يمتد حتى الحدود السورية.



ووصل المغامران إلى ولاية جناق قلعة غربي تركيا، ويعتزمان مواصلة التجديف بمحاذاة السواحل الأناضولية حتى الحدود مع سوريا في ولاية هاطاي.

التركيان تمكنا رغم الأمواج والظروف الجوية الصعبة، من عبور بحر مرمرة وصولا إلى مضيق جناق قلعة.

وفي حديث للأناضول، قال تشاغلار إن وجهتهما النهائية ستكون ولاية هاطاي على الحدود مع سوريا.

وأوضح أن دولا أوروبية لا تطل على البحر تمتلك عددا كبيرا من الرياضيين في الرياضات البحرية، وأن هدفه من هذه المبادرة هو أن يكون قدوة للشباب.

من جانبه، قال أوزال، وهو صف ضابط سابق في القوات الجوية، إنه يمارس الرياضات المائية منذ سنوات طويلة.

وأضاف أنه اشترى أول "زورق كانو" قبل 13 أو 14 عاما، وبدأ الاستعداد لهذه المبادرة قبل عام.

وذكر أنهما يجدفان يوميا لمسافة تتراوح بين 25 و30 كيلومترا، وأن الأحوال الجوية تؤثر بشكل كبير في تقدمهما.