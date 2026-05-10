فيدان وعبد العاطي يبحثان مسار المفاوضات بين طهران وواشنطن

أنقرة/ الأناضول

بحث وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، الأحد، مع نظيره المصري بدر عبد العاطي، مسار المفاوضات بين طهران وواشنطن.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بين فيدان وعبد العاطي، بحسب ما أفادت به مصادر في وزارة الخارجية التركية للأناضول.

وذكرت المصادر أن الجانبين تناولا آخر المستجدات المتعلقة بمسار المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة.

وفي وقت سابق الأحد، أعلنت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا" أن طهران سلمت ردها إلى الوسيط الباكستاني بشأن المسودة التي اقترحتها الولايات المتحدة لوقف الحرب.

وبدأت الولايات المتحدة وإسرائيل حربا على إيران في 28 فبراير/ شباط الماضي، قبل أن ترد طهران بشن هجمات على إسرائيل وعلى ما قالت إنها مواقع ومصالح أمريكية في دول المنطقة، لتعلن واشنطن وطهران لاحقا، في 8 أبريل/ نيسان الماضي، هدنة مؤقتة بوساطة باكستانية.

واستضافت باكستان، في 11 أبريل/ نيسان الماضي، جولة محادثات بين الولايات المتحدة وإيران، غير أن الطرفين لم يتوصلا إلى اتفاق لإنهاء الحرب، قبل أن يعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لاحقا تمديد الهدنة دون سقف زمني.

وتسري هدنة هشة بين واشنطن وطهران منذ 8 أبريل/ نيسان، فيما يخيم جمود على مسار المفاوضات لإنهاء الحرب، وسط أنباء عن تأهب إسرائيلي لاحتمال استئناف التصعيد العسكري.