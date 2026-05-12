خلال مؤتمر صحفي مع رئيس وزراء قطر وزير الخارجية، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في العاصمة الدوحة ..

فيدان: التوسع الإسرائيلي يمثل المشكلة الأولى لاستقرار منطقتنا خلال مؤتمر صحفي مع رئيس وزراء قطر وزير الخارجية، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في العاصمة الدوحة ..

أنقرة / الأناضول

قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، إن التوسع الإسرائيلي لا يزال يمثل "المشكلة الأولى" للاستقرار والأمن في المنطقة.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي الثلاثاء، مع رئيس وزراء قطر وزير الخارجية، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في العاصمة الدوحة.

وقال فيدان: "لا يزال التوسع الإسرائيلي يمثل المشكلة الأولى للاستقرار والأمن في منطقتنا".

وأكد على ضرورة عدم نسيان قضية غزة نتيجة الحرب في إيران قائلا: "المشكلة التي نواجهها في الخليج يجب ألا تُنسينا بأي شكل قضية غزة".

وتطرق فيدان إلى الوضع الراهن في مضيق هرمز، فقال: "منع استخدام مضيق هرمز كسلاح أمر مهم لاستقرار المنطقة وللاقتصاد العالمي".

وأكد فيدان دعمه الكامل لجميع الجهود المبذولة لضمان المرور الآمن من مضيق هرمز.

وذكر أن الأولوية في الوقت الحالي هو فتح مضيق هرمز عبر تنفيذ الجهود السلمية والدبلوماسية.

وأوضح فيدان أنه ناقش مع نظيره القطري العلاقات الثنائية وقضايا دولية، وخاصة الوضع في غزة والضفة الغربية ولبنان وسوريا.

وذكر أن النهج التوسعي الإسرائيلي المتبع في غزة ولبنان والضفة الغربية وسوريا أودى بحياة الكثيرين وجعل النازحين قسرا من ديارهم لاجئين.

وشدد على ضرورة أن تتناول دول المنطقة والمجتمع الدولي هذه القضية باهتمام، مشيرا إلى أن انتهاكات وقف إطلاق النار في غزة وصلت إلى مستويات غير مسبوقة.

وأعرب عن اعتقاده بأن "الرأي العام العالمي سيُبدي رد فعل أقوى ضد سياسات إسرائيل التوسعية في الأيام المقبلة".

وحول المفاوضات الأمريكية الإيرانية، قال فيدان: "ندعم بشكل خاص دور باكستان في المفاوضات الجارية (بين الولايات المتحدة وإيران)، ونحن على استعداد لتقديم كل أنواع الدعم".

وذكر أن كلا الجانبين (الولايات المتحدة وإيران) يرغبان في وقف الحرب، وفتح مضيق هرمز، وحل القضية النووية.

وأعرب فيدان عن أمله في أن تختتم عملية المفاوضات بين طهران وواشنطن بنتيجة في أقرب وقت، مضيفا "لا نرغب في التفكير في عكس ذلك. فعودة للحرب مرة أخرى، كما رأينا سابقا، لن تؤدي إلا إلى زيادة آثار الدمار".

ولفت فيدان أن الأوضاع الراهنة في المنطقة تجبر البلدين على التشاور والتعاون بشكل أكبر.

وأوضح أنه أجرى لقاءات على مستويات مختلفة مع دول المنطقة مثل السعودية والإمارات والكويت تم خلالها مناقشة الوضع في المنطقة.

وشدد على أن بلاده تدعم دور باكستان في المفاوضات بين طهران وواشنطن، مؤكدا أن أنقرة تريد تجنب العودة إلى الحرب لأنها ليست حلا على الإطلاق.

وأشار إلى أن "الحرب تجلب عدم الاستقرار والتدهور الاقتصادي والدمار المحتمل، ليس فقط للمنطقة بل للعالم أجمع. لا نريد أن نرى هذا بأي حال من الأحوال".

وأكد أن تركيا تبذل قصارى جهدها مع أصدقائها وحلفائها لضمان وصول الدبلوماسية إلى نتيجة، وستواصل أنقرة دعم الجهود المبذولة في هذا الصدد بكل السبل.

وذكر فيدان أن إغلاق مضيق هرمز يشكل ضغطا كبيرا على الاقتصاد العالمي وأمن الطاقة والاستقرار السياسي والاقتصادي في المنطقة.

وأوضح فيدان أن تركيا وقطر بذلتا جهودا كبيرة منذ البداية لمنع اندلاع الحرب، مضيفا: "للأسف، اندلعت الحرب. ونسعى حاليا جاهدين لوقفها في أسرع وقت ممكن وبأقل قدر من الأضرار. وندعم جميع هذه الجهود".

وأضاف أن تركيا وقطر تعملان بجد لنزع فتيل الأزمات الإقليمية وإنهائها عبر الوساطة، وأنهما تدعمان جهود بعضهما البعض.

وبدأت الولايات المتحدة وإسرائيل حربا على إيران في 28 فبراير/ شباط الماضي، لترد الأخيرة بشن هجمات على إسرائيل وعلى ما قالت إنها مواقع ومصالح أمريكية في دول المنطقة، قبل أن تعلن واشنطن وطهران، في 8 أبريل/ نيسان الماضي، هدنة مؤقتة بوساطة باكستانية.

واستضافت باكستان، في 11 أبريل/ نيسان، جولة محادثات بين الولايات المتحدة وإيران، لكنهما لم تتوصلا إلى اتفاق لإنهاء الحرب، ولاحقا أعلن ترامب تمديد الهدنة دون سقف زمني.

وذكر فيدان أن إسرائيل توصف من قبل الجميع بأنها "الفيل في الغرفة"، مضيفا أنه في وقت يجتمع فيه الجميع ويتحدثون عن السلام والدبلوماسية، نرى أن إسرائيل تتبع سياسة تزيد جميع المشاكل من خلال العنف والتوسع.

وأشار إلى أن ذلك أصبح الآن مشكلة عالمية ومشكلة أمنية، لافتا إلى وجود عقوبات اتخذها الاتحاد الأوروبي ضد إسرائيل.

وأعرب عن اعتقاده بأن الرأي العام العالمي في الفترة المقبلة سيُظهر ردود فعل أكبر تجاه السياسات التوسعية الإسرائيلية.

وفي قطاع غزة، تتواصل الخروقات الإسرائيلية اليومية لاتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2025، والذي تم التوصل إليه بعد عامين من إبادة جماعية بدأت في 8 أكتوبر 2023، وخلفت أكثر من 72 ألف قتيل فلسطيني وما يزيد عن 172 ألف جريح.