فلسطين ومجلس الكنائس العالمي يوقعان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون ضمن زيارة رسمية لوفد فلسطيني إلى مقر المجلس في سويسرا، حسب وكالة "وفا"

حسني نديم / الأناضول

وقعت اللجنة الرئاسية العليا لمتابعة شؤون الكنائس بفلسطين، الجمعة، ومجلس الكنائس العالمي مذكرة تفاهم في مدينة جنيف، تهدف لتعزيز التعاون وتطوير البرامج المشتركة الداعمة للفلسطينيين.

وذكرت وكالة الأنباء الرسمية "وفا"، الجمعة، أن المذكرة وقعت بحضور رئيس اللجنة رمزي خوري ضمن زيارة رسمية لوفد فلسطيني لمقر المجلس في سويسرا.

وتركز المذكرة على دعم مبادرات قائمة على قيم العدالة والسلام وصون الكرامة الإنسانية، وتعزيز حضور القضية الفلسطينية على الساحة الدولية.

وعقد الوفد لقاء مع الأمين العام لمجلس الكنائس العالمي جيري بيلاي، بحث خلاله سبل توسيع التعاون وتكثيف الجهود الدولية الداعمة للفلسطينيين، مع تأكيد أهمية حماية الوجود المسيحي في الأراضي المقدسة.

كما أجرى الوفد لقاءات بالمعهد المسكوني في بوسيه قرب جنيف، لبحث آليات تنفيذ المذكرة ووضع خطوات عملية لتفعيل البرامج المشتركة.

تأتي هذه الخطوة ضمن تحركات فلسطينية لتعزيز الشراكات الدولية وتوسيع الحضور في المحافل الدولية.

وتتزامن مع تصاعد الانتهاكات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية، خاصة في الضفة الغربية وقطاع غزة.

ووفق معطيات فلسطينية رسمية، أسفرت اعتداءات الجيش الإسرائيلي والمستوطنين في الضفة الغربية منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023 عن مقتل 1154 فلسطينيا، وإصابة نحو 11 ألفا و750، إضافة إلى اعتقال قرابة 22 ألفا.

وفي قطاع غزة، خلفت الحرب الإسرائيلية أكثر من 72 ألف قتيل وما يزيد على 172 ألف جريح، إلى جانب دمار واسع طال نحو 90 بالمئة من البنى التحتية.