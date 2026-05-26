فلسطين: قرار إسرائيل مصادرة أراض بالقدس امتداد لحرب استعمارية

رام الله/ قيس أبو سمرة / الأناضول

أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، الثلاثاء، قرار إسرائيل الاستيلاء على أراضٍ واسعة بمحيط قرية "النبي صموئيل" وبلدة بيت إكسا شمال غرب القدس المحتلة، واعتبرته "امتدادا لحرب استعمارية تسعى لتهويد المدينة".

وفي وقت سابق الثلاثاء، حذّرت محافظة القدس من أن مسجد النبي صموئيل التاريخي شمال غربي القدس يواجه "أخطر مراحل التهويد"، عقب قرار إسرائيلي بالاستيلاء على أراضٍ واسعة في محيط القرية والمسجد بذريعة "تطوير موقع أثري".

وذكرت المحافظة في بيان أن "سلطات الاحتلال صادرت نحو 110 دونمات من أراضي قرية النبي صموئيل وبلدة بيت أكسا، في خطوة تشمل الأراضي المقام عليها المسجد التاريخي ومحيطه".

وأوضحت أن مسجد "النبي صموئيل" يُعد من أبرز المعالم الإسلامية التاريخية في محيط القدس، ويحمل طابعا معماريا إسلاميا يعود إلى الحقبتين الأيوبية والمملوكية ويضم مقامًا يُنسب للنبي صموئيل، فيما لم يصدر تعليق إسرائيلي على بيان المحافظة.

واعتبرت الخارجية الفلسطينية في بيان أن القرار الإسرائيلي "امتداد لحرب استعمارية على الأرض والإنسان والرواية الفلسطينية".

وأضافت أن القرار "يجسد سياسات ممنهجة تستهدف الجغرافيا والديمغرافيا الفلسطينية، وتسعى إلى تهويد مدينة القدس المحتلة وعزلها عن محيطها الطبيعي، وتغيير معالمها وطمس هويتها الفلسطينية".

وأشارت إلى أن القرار "ليس إجراءً إداريًا أو مشروعًا تنمويًا بل استيلاء على الأرض بالقوة وفرض لأمر واقع جديد باستخدام أدوات وسياسات استعمارية”.

وأوضحت أن إسرائيل تستخدم "المصلحة العامة والمواقع الأثرية كغطاء لشرعنة سرقة الأراضي الفلسطينية وإعادة هندسة المكان بما يخدم المشروع الاستيطاني".

وطالبت الوزارة المجتمع الدولي والأمم المتحدة باتخاذ "خطوات عملية وملزمة"، بما يشمل "فرض عقوبات لوقف سياسات المصادرة والضم والتهويد، ومحاسبة إسرائيل على انتهاكاتها المتواصلة".



وهدمت إسرائيل بالعام 1971 معظم منازل قرية "النبي صموئيل" وهجّرت سكانها بذريعة حماية "آثار نادرة"، ولم يتبق اليوم سوى نحو 300 فلسطيني يعيشون في القرية "ضمن ظروف قاسية ومعزولة"، وفق محافظة القدس.

وتشير المحافظة إلى أن إسرائيل أعلنت بالعام 1995 المنطقة المحيطة بقرية النبي صموئيل "حديقة قومية"، وصادرت آلاف الدونمات تحت هذا التصنيف، ما حوّل القرية إلى "منطقة معزولة ومحاصرة".