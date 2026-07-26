وزارة الخارجية والمغتربين أشارت إلى أن "هذه الخطوة تعكس التزام جمهورية أيرلندا، بمؤسساتها الدستورية والتشريعية وقيادتها، بمبادئ القانون الدولي والعدالة الدولية"...

فلسطين ترحب بحظر أيرلندا بضائع المستوطنات الإسرائيلية وتدعو للاقتداء بها وزارة الخارجية والمغتربين أشارت إلى أن "هذه الخطوة تعكس التزام جمهورية أيرلندا، بمؤسساتها الدستورية والتشريعية وقيادتها، بمبادئ القانون الدولي والعدالة الدولية"...

إسطنبول/ الأناضول



رحبت فلسطين بإقرار أيرلندا قانونا يحظر استيراد البضائع القادمة من المستوطنات الإسرائيلية المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة، داعية الدول والبرلمانات حول العالم إلى الاقتداء بها.

جاء ذلك في بيان نشرته وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، الأحد، تعليقا على إقرار أيرلندا قانون حظر البضائع من المستوطنات الإسرائيلية.

وقالت الوزارة إنها ترحب "بإقرار جمهورية أيرلندا قانون حظر استيراد البضائع القادمة من المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية المقامة على الأرض الفلسطينية المحتلة، بعد توقيع رئيسة جمهورية أيرلندا عليه، واستكمال جميع الإجراءات الدستورية اللازمة لدخوله حيز التنفيذ".

ودخل القانون الإيرلندي حيز التنفيذ بعد أن وقّعته رئيس البلاد كاثرين كونولي، في 23 يوليو/تموز 2026، على خلفية إقراره من مجلس النواب في 7 يوليو، ومجلس الشيوخ في 15 من الشهر نفسه.

ويستند القانون إلى الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية في يوليو/تموز 2024، والذي خلص إلى أن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية غير قانوني، ودعا الدول إلى الامتناع عن الاعتراف بالوضع الناشئ عنه أو تقديم أي دعم يسهم في استمراره، بما في ذلك الأنشطة الاقتصادية المرتبطة بالمستوطنات.

وأشارت الخارجية الفلسطينية إلى أن "هذه الخطوة متقدمة ومتسقة مع الجهود الدبلوماسية الفلسطينية لتجفيف منابع وطرق دعم المنظومة الاستيطانية، ويعكس التزام جمهورية أيرلندا، بمؤسساتها الدستورية والتشريعية وقيادتها، بمبادئ القانون الدولي والعدالة الدولية".

وشددت على أن "تطبيق القانون الدولي ليس مجرد خطاب سياسي، بل التزام قانوني فعلي يفرض على الدول واجب عدم الاعتراف بالوضع غير القانوني الناشئ عن الاحتلال والاستيطان، أو تقديم أي شكل من أشكال العون أو المساعدة في استدامته، بما في ذلك من خلال الأنشطة التجارية والاقتصادية والمالية والاستثمارية والخدماتية المرتبطة بالمستوطنات غير القانونية".

ولفتت إلى أن "هذه الخطوة، إلى جانب الخطوات المماثلة التي اتخذتها دول أخرى بحظر استيراد بضائع المستوطنات ووقف الخدمات، ينبغي أن تشكل حافزا للدول لاعتماد تشريعات تحظر جميع أشكال التعامل الاقتصادي والتجاري والمالي والاستثماري مع منظومة الاستيطان الاستعماري".

وأكملت: "بما في ذلك الأنشطة والخدمات المرتبطة بها، اتساقا مع الالتزامات القانونية المترتبة على تنفيذ الفتوى القانونية لمحكمة العدل الدولية، وبما يعزز الامتثال الكامل لأحكام القانون الدولي".

ودعت الوزارة "جميع الدول والبرلمانات والمشرعين حول العالم إلى الاقتداء بهذه الخطوة، وتفعيل أدوات المساءلة الدولية، وفرض العقوبات على منظومة الاستيطان، والمستوطنين ومنظماتهم الإرهابية".

ويقيم نحو 750 ألف مستوطن في 141 مستوطنة و224 بؤرة استيطانية بالضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية المحتلة، ويرتكبون اعتداءات بهدف تهجير الفلسطينيين قسرا.

وتشهد الضفة الغربية تصعيدا في اعتداءات الجيش الإسرائيلي والمستوطنين منذ بدء الحرب على قطاع غزة في أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

ووفق معطيات فلسطينية رسمية، أسفرت تلك الاعتداءات عن مقتل 87 فلسطينيا منذ مطلع العام الجاري، وأكثر من 1182 فلسطينيا منذ أكتوبر 2023، إلى جانب إصابة نحو 13 ألفا واعتقال قرابة 24 ألف فلسطيني خلال الفترة ذاتها.