فرنسا تطالب واشنطن بالضغط على إسرائيل للالتزام بوقف النار في لبنان

أنقرة / الأناضول

طالبت الحكومة الفرنسية الولايات المتحدة بممارسة ضغوط على حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من أجل الالتزام بوقف إطلاق النار في لبنان.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو خلال مشاركته في برنامج على قناة "فرانس إنفو"، الجمعة، تناول فيها التفاهم الأمريكي الإيراني والتطورات الأخيرة في لبنان.

وانتقد بارو إسرائيل بسبب استمرار هجماتها على لبنان رغم سريان وقف إطلاق النار.

وأضاف: "البند الأول من هذا الاتفاق (التفاهم الأمريكي الإيراني) ينص على وقف القتال في جميع الجبهات، بما في ذلك لبنان. وعلى الحكومة الإسرائيلية احترام ذلك".

وقتل 28 شخصا وأصيب آخرون، منذ فجر الجمعة، بسلسلة غارات إسرائيلية على مناطق في جنوب وشرق لبنان، هي الأعنف منذ الاتفاق الأمريكي الإيراني الذي ينص على إنهاء الحرب على جميع الجبهات بما فيها لبنان.



ومساء الأربعاء، وقَّع الرئيسان الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الإيراني إلكترونيا، على "مذكرة تفاهم إسلام آباد" التي تمهد لإنهاء الحرب التي بدأتها واشنطن وتل أبيب ضد إيران في 28 فبراير/ شباط الماضي.

وأعلن الوسيط الباكستاني رسميا دخول المذكرة حيز التنفيذ، على أن تبدأ إيران إعادة فتح مضيق هرمز أمام الملاحة، مقابل شروع الولايات المتحدة في رفع الحصار البحري المفروض على طهران منذ أبريل/ نيسان الماضي.