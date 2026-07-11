فرقاطة عسكرية تركية ترسو بميناء طنجة المغربي

[1/5] رست الفرقاطة التركية "تي سي جي برغاز أدا"، الجمعة، في ميناء طنجة أقصى شمال غربي المغرب. ووصلت الفرقاطة إلى المغرب في إطار تعزيز التعاون بين البلدين، حيث سترسو في الميناء الجمعة والسبت، بحسب مراسل الأناضول.

[2/5] رست الفرقاطة التركية "تي سي جي برغاز أدا"، الجمعة، في ميناء طنجة أقصى شمال غربي المغرب. ووصلت الفرقاطة إلى المغرب في إطار تعزيز التعاون بين البلدين، حيث سترسو في الميناء الجمعة والسبت، بحسب مراسل الأناضول.

[3/5] رست الفرقاطة التركية "تي سي جي برغاز أدا"، الجمعة، في ميناء طنجة أقصى شمال غربي المغرب. ووصلت الفرقاطة إلى المغرب في إطار تعزيز التعاون بين البلدين، حيث سترسو في الميناء الجمعة والسبت، بحسب مراسل الأناضول.

[4/5] رست الفرقاطة التركية "تي سي جي برغاز أدا"، الجمعة، في ميناء طنجة أقصى شمال غربي المغرب. ووصلت الفرقاطة إلى المغرب في إطار تعزيز التعاون بين البلدين، حيث سترسو في الميناء الجمعة والسبت، بحسب مراسل الأناضول.

[5/5] رست الفرقاطة التركية "تي سي جي برغاز أدا"، الجمعة، في ميناء طنجة أقصى شمال غربي المغرب. ووصلت الفرقاطة إلى المغرب في إطار تعزيز التعاون بين البلدين، حيث سترسو في الميناء الجمعة والسبت، بحسب مراسل الأناضول.