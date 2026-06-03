"فتح" تنتخب حسين الشيخ نائبا لرئيس الحركة محمود عباس

رام الله/ الأناضول

انتخبت اللجنة المركزية لحركة فتح، الأربعاء، حسين الشيخ، نائبًا لرئيس الحركة محمود عباس.

وقال المتحدث باسم الحركة إياد أبو زنيط للأناضول، إن "اللجنة المركزية لحركة فتح انتخبت حسين الشيخ (الذي يشغل منصب نائب الرئيس) نائبا لرئيس الحركة".

وأوضح أبو زنيط، أن ذلك "جاء خلال الاجتماع الأول للجنة المركزية الجديدة لحركة فتح، عقب انتخاب أعضائها رسميا الشهر الماضي، خلال المؤتمر العام الثامن للحركة لعام 2026".

وشغل القيادي بفتح محمود العالول، منصب نائب رئيس حركة فتح منذ عام 2017 كأول قيادي في الحركة يتولى هذا المنصب، وبذلك يكون حسين الشيخ، ثاني قيادي يشغله.

وفي 18 مايو/ أيار الماضي، أعلنت حركة "فتح"، انتخاب 18 عضوا في لجنتها المركزية، و80 عضوا آخرين في مجلسها الثوري، وذلك ضمن أعمال المؤتمر الثامن للحركة.

وتُعد اللجنة المركزية أعلى هيئة قيادية في الحركة، ويرأسها زعيم فتح، فيما يُعتبر المجلس الثوري بمثابة برلمان الحركة وهيئتها الرقابية، حيث يتابع عمل اللجنة المركزية ويناقش سياساتها.

وأظهرت النتائج الرسمية الأولية للمؤتمر، فوز 18 مرشحا بعضوية اللجنة المركزية، من بينهم ياسر عباس، نجل الرئيس الفلسطيني محمود عباس.

وفي اليوم الأول للمؤتمر، الذي استمر 3 أيام جددت حركة "فتح" انتخاب الرئيس محمود عباس، رئيسا لها وقائدا عاما للحركة.

وعقدت حركة فتح مؤتمرها الثامن في رام الله، الشهر الماضي، وهو ثالث مؤتمر تعقده الحركة داخل فلسطين، بعد المؤتمر السادس عام 2009 في مدينة بيت لحم جنوبي الضفة الغربية، والسابع عام 2016 في مدينة رام الله وسط الضفة.