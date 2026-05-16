"فتح" تقترع لانتخاب لجنتها المركزية ومجلسها الثوري في اليوم الثالث والأخير من مؤتمرها الثامن ويستمر التصويت حتى 13:00 تغ والنتائج النهائية ستعلن غدا الأحد، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية

رام الله / عوض الرجوب / الأناضول

بدأت حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح" التي يتزعمها الرئيس محمود عباس، السبت، الاقتراع لاختيار لجنة مركزية ومجلس ثوري جديدين، وذلك في اليوم الثالث والأخير من مؤتمرها الثامن.

أفادت بذلك وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا" نقلا عن رئيس اللجنة الإعلامية لمؤتمر حركة فتح صبري صيدم.



وقال صيدم إن "باب الاقتراع لانتخاب اللجنة المركزية لحركة فتح والمجلس الثوري فُتح عند الساعة العاشرة صباحاً ويستمر حتى الساعة الرابعة مساءً (07:00-13:00 تغ) بالتزامن في جميع الساحات".

وللمرة الأولى يعقد مؤتمر "فتح" في أربع ساحات وبشكل متزامن وهي مدينة رام الله وسط الضفة الغربية، وقطاع غزة، وفي العاصمتين المصرية القاهرة، واللبنانية بيروت.

وأضاف صيدم أن "عملية الفرز تبدأ فور انتهاء الاقتراع، بدءا بصناديق اللجنة المركزية، ثم صناديق المجلس الثوري، ثم تعلن النتائج الأولية لاحقا، تليها عقد جلسة لفتح باب الطعون، لمعالجة أي إشكاليات إن وجدت، ثم عقد لقاء ختامي للمؤتمرين غدا، لإعلان النتائج النهائية والرسمية".

والخميس، افتتح المؤتمر أعماله بمشاركة الرئيس عباس، وحضور سفراء وأعضاء من السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى دولة فلسطين، ورجال دين وممثلين عن الفصائل والقوى الوطنية ومؤسسات المجتمع المدني.

ويشارك في المؤتمر قرابة 2580 عضوا يتوزعون بنحو 1600 في رام الله، و400 في قطاع غزة، و400 آخرين في القاهرة، و200 في بيروت، وفق "وفا".

وينتخب أعضاء المؤتمر، وفق النظام الداخلي للحركة، 80 عضواً للمجلس الثوري، و18 عضواً للجنة المركزية، فيما يملك المؤتمر صلاحية تعديل هذه الأعداد بالزيادة أو النقصان إذا ما اتُخذ قرار بذلك.

والخميس، جددت حركة "فتح" انتخاب الرئيس الفلسطيني محمود عباس رئيسا لها، وذلك بعد تصويت أعضاء المؤتمر "بالإجماع" بحسب "وفا".

وبعد وفاة الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات عام 2004 ترأس عباس "فتح"، ثم انتخب بالتزكية رئيسا للحركة في مؤتمرها السابع عام 2016، وانتخب رئيسا لمنظمة التحرير، وللسلطة الوطنية مطلع 2005، ورئيسا لدولة فلسطين من المجلس المركزي للمنظمة عام 2008.​​​​​​​