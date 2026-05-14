"فتح" تجدد انتخاب عباس رئيسا لها خلال المؤتمر العام الثامن للحركة المنعقد بمدينة رام الله، وفق وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية

رام الله / عوض الرجوب / الأناضول

جددت حركة "فتح"، الخميس، انتخاب الرئيس الفلسطيني محمود عباس رئيسا لها.

جاء ذلك خلال المؤتمر العام الثامن لحركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح" الذي انطلق الخميس، بمدينة رام الله وسط الضفة الغربية ويستمر 3 أيام، وفق وكالة الأنباء الرسمية "وفا".

وقالت الوكالة: "صوت أعضاء المؤتمر بالإجماع على انتخاب الرئيس محمود عباس رئيساً وقائداً عاما للحركة".

وبعد وفاة الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات عام 2004 ترأس عباس "فتح"، ثم انتخب بالتزكية رئيسا للحركة في مؤتمرها السابع عام 2016، وانتخب رئيساً لمنظمة التحرير، وللسلطة الوطنية مطلع 2005، ورئيساً لدولة فلسطين من المجلس المركزي للمنظمة عام 2008.

وفي وقت سابق الخميس، انطلقت أعمال المؤتمر العام الثامن لحركة "فتح"، بمقر الرئاسة الفلسطينية في مدينة رام الله، بمشاركة عن بعد لأعضاء الحركة من قطاع غزة والقاهرة وبيروت.

واستُهلت أعمال الجلسة الافتتاحية بكلمة ألقاها عباس بحضور دبلوماسيين وقادة فصائل وأكاديميين.

ويشارك في المؤتمر نحو 2580 عضوا، موزعين بواقع 1600 عضو في رام الله، و400 في قطاع غزة، و400 في القاهرة، و200 في بيروت، وفق ما أعلنته اللجنة التحضيرية.

ويبحث المؤتمر، الذي يستمر ثلاثة أيام، انتخاب 80 عضواً للمجلس الثوري و18 عضواً للجنة المركزية، مع إمكانية تعديل الأعداد وفق النظام الداخلي للحركة.