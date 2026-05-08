غولر يلتقي وكيل وزارة الدفاع ونائب قائد قوات الشرق الليبيين

أنقرة / الأناضول

التقى وزير الدفاع التركي يشار غولر، الجمعة، كلا من صدام حفتر نائب قائد قوات شرق ليبيا، ووكيل وزارة الدفاع الليبية عبد السلام الزوبي في إسطنبول.

أفادت بذلك وزارة الدفاع التركية في تدوينة على منصة "إن سوسيال".

وجرى اللقاء على هامش معرض "ساها 2026" الدولي لصناعات الدفاع والطيران والفضاء.

ونشرت الدفاع التركية صورا للقاء.

تجدر الإشارة إلى أنّ وزارة الدفاع التركية، أعلنت في 29 أبريل/ نيسان الماضي عن اجتماع عناصر عسكرية من شرقي ليبيا وغربها للمرة الأولى في تمرين واحد، وذلك في إطار مناورات "أفس-2026" التركية للعمليات المشتركة الموحدة.

وذكرت الوزارة أن مناورات "أفس-2026" عكست مجددا رؤية تركيا للأمن الإقليمي وقدرتها على تعزيز التعاون العسكري الدولي على أرض الميدان.