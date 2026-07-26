غوتيريش: يجب أن تتوقف انتهاكات إسرائيل لاتفاق فض الاشتباك بسوريا أكد ضرورة احترام سيادة سوريا واستقلالها ووحدتها وسلامة أراضيها..

إسطنبول/ محمد العقاد/ الأناضول

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الأحد، إن انتهاكات إسرائيل لاتفاق فض الاشتباك مع سوريا لعام 1974 "غير مقبولة ويجب أن تتوقف".

وقال غوتيريش، في تدوينة على منصة شركة "إكس" الأمريكية: "يجب احترام سيادة سوريا واستقلالها ووحدتها وسلامة أراضيها بشكل كامل".

وأضاف: "انتهاكات إسرائيل لاتفاق فض الاشتباك لعام 1974 غير مقبولة ويجب أن تتوقف".

وجاءت تصريحات غوتيريش في ظل زيارة بدأها إلى دمشق السبت، وتعد الأولى لأمين عام للأمم المتحدة إلى سوريا منذ زيارة بان كي مون عام 2009، وتأتي في مرحلة انتقالية تشهدها البلاد عقب سقوط نظام بشار الأسد في ديسمبر/ كانون الأول 2024.

ويشمل برنامج الزيارة تفقد قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك "أندوف" المنتشرة في المنطقة العازلة بالجولان السوري، والتي أنشأها مجلس الأمن الدولي عام 1974 بموجب القرار 350 لمراقبة وقف إطلاق النار بين سوريا وإسرائيل.

وتأتي زيارة غوتيريش في ظل توترات ميدانية بجنوب سوريا، بعد إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، عقب سقوط النظام السوري في 8 ديسمبر/كانون الأول 2024، انهيار اتفاق فض الاشتباك لعام 1974.

وأعقب ذلك انتشار القوات الإسرائيلية في المنطقة العازلة ومواقع سورية أخرى، وسط مطالبات أممية متكررة لإسرائيل بالالتزام بالاتفاق واحترام السيادة السورية.