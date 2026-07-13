غزة.. 8 قتلى يرفعون حصيلة الإبادة الإسرائيلية إلى 73 ألفا و231 قتيلا وإصابة 32 آخرين خلال 24 ساعة، وفق وزارة الصحة بالقطاع

غزة / محمد ماجد/ الأناضول

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، الاثنين، مقتل 7 فلسطينيين ووفاة ثامن متأثرا بجراحه خلال 24 ساعة، ما رفع حصيلة حرب الإبادة الإسرائيلية منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إلى 73 ألفا و231 قتيلا.

وقالت الوزارة، في بيانها الإحصائي اليومي، إن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الساعات الـ24 الماضية "8 شهداء، بينهم واحد متأثر بإصابة سابقة، و32 مصابا".

ولم يشر البيان إلى ملابسات سقوط الضحايا الجدد، فيما يواصل الجيش الإسرائيلي خروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار الساري في قطاع غزة منذ 10 أكتوبر 2025، عبر القصف وإطلاق النار.

وأوضحت الوزارة أن حصيلة الخروقات الإسرائيلية للاتفاق ارتفعت إلى "1108 شهداء و3 آلاف و578 مصابا".

وأضافت أن الحصيلة الإجمالية للإبادة الإسرائيلية بلغت "73 ألفا و231 شهيدا و173 ألفا و686 مصابا".

وإلى جانب الضحايا الذين خلفتهم الإبادة الإسرائيلية منذ 8 أكتوبر 2023، تعرض نحو 90 بالمئة من البنية التحتية المدنية لدمار واسع.