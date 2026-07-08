غزة.. 8 قتلى يرفعون حصيلة الإبادة الإسرائيلية إلى 73 ألفا و110 قتلى

إسطنبول/ الأناضول

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، الأربعاء، مقتل 8 فلسطينيين وإصابة 17 آخرين خلال الساعات الـ24 الماضية، ما يرفع حصيلة ضحايا الإبادة التي ترتكبها إسرائيل منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023 إلى 73 ألفًا و110 قتلى.

وقالت الوزارة، في بيانها الإحصائي اليومي، إن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الساعات الـ24 الماضية "8 شهداء و17 مصابًا".

ولم توضح الوزارة ملابسات سقوط القتلى والجرحى، فيما يواصل الجيش الإسرائيلي انتهاكاته لاتفاق وقف إطلاق النار، عبر القصف وإطلاق النار في مناطق متفرقة من القطاع.

وأشارت الوزارة إلى أن "عددًا من الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى هذه اللحظة".

وأضافت أن حصيلة ضحايا الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار، منذ دخوله حيز التنفيذ في أكتوبر/تشرين الأول 2025، ارتفعت إلى 1084 قتيلًا و3491 مصابًا.

وأوضحت أن حصيلة ضحايا الإبادة الإسرائيلية منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023 ارتفعت إلى 73 ألفًا و110 قتلى و173 ألفًا و599 مصابًا.

وجرى التوصل إلى الاتفاق بعد عامين من إبادة جماعية بدأتها إسرائيل في 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وخلفت، إلى جانب الضحايا، دمارًا واسعًا طال 90 بالمئة من البنية التحتية المدنية، بتكلفة إعادة إعمار قدرتها الأمم المتحدة بنحو 70 مليار دولار.