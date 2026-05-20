غزة.. 7 مصابين بقصف إسرائيلي استهدف منزلين وتجمعا لفلسطينيين

غزة / رمزي محمود / الأناضول

أصيب 7 فلسطينيين فجر الأربعاء، إثر قصف جوي ومدفعي إسرائيلي استهدف منزلا وتجمع مواطنين بقطاع غزة.

يأتي ذلك مع تواصل خروقات إسرائيل لاتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2025، إذ قتلت عبر القصف وإطلاق النار 880 فلسطينيا وأصابت 2605 آخرين.

وأفاد مصدر طبي في مستشفى الشفاء للأناضول، بوصول 5 مصابين بينهم أطفال، إثر غارة إسرائيلية استهدفت منزلا لعائلة زقوت في حي النصر غربي مدينة غزة.

وقال شهود عيان للأناضول إن الطيران الحربي الإسرائيلي قصف المنزل دون سابق إنذار، ما أدى إلى دمار واسع فيه وفي محيطه، واندلاع حريق تمكنت طواقم الدفاع المدني من السيطرة عليه لاحقا.

كما قصفت المدفعية الإسرائيلية مناطق شرقي مدينة غزة وشرق جباليا شمالي القطاع، بالتزامن مع إطلاق نار من آليات عسكرية متمركزة قرب ما يعرف بـ"الخط الأصفر".

ومع سريان اتفاق وقف النار، انسحبت تل أبيب جزئيا من مناطق مختلفة بقطاع غزة إلى مواقع تمركز جديدة داخله باتت تُعرف بمناطق "الخط الأصفر" والتي تغطي نحو 60 بالمئة من مساحة القطاع، وفق تأكيدات الجيش الإسرائيلي.

وفي مدينة خان يونس جنوبي القطاع، أصيب فلسطينيان جراء غارة نفذتها مسيرة إسرائيلية استهدفت تجمعا لمواطنين في شارع 5 بمنطقة المواصي، وفق مصدر طبي في مستشفى ناصر.

وفي وقت سابق، قصفت طائرات حربية إسرائيلية منزلا لعائلة أبو شمالة في مخيم البريج وسط القطاع، بعد إنذار سكانه والمنازل المجاورة بالإخلاء.

وجرى التوصل إلى الاتفاق، عقب عامين من إبادة جماعية بدأتها إسرائيل في 8 أكتوبر 2023، بدعم أمريكي، واستمرت لاحقا بأشكال متعددة، وخلفت أكثر من 72 ألف قتيل وما يزيد على 172 ألف جريح فلسطينيين، ودمارا هائلا طال 90 بالمئة من البنى التحتية المدنية.