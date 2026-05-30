غزة.. 7 قتلى في يومين يرفعون حصيلة الإبادة إلى 72 ألفا و938 وزارة الصحة أفادت بارتفاع حصيلة المصابين إلى 172 ألفا و919 فلسطينيا بعد تسجيل 25 جريحا

غزة / الأناضول

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، السبت، مقتل 7 فلسطينيين خلال الـ48 ساعة الماضية، ما يرفع حصيلة ضحايا الإبادة التي ترتكبها إسرائيل منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إلى 72 ألفا و938 قتيلا.

جاء ذلك في التقرير الإحصائي اليومي للوزارة، التي قالت إن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الساعات الـ48 الماضية "7 شهداء (6 جدد وشهيد متأثرا بإصابته)، إضافة إلى 25 مصابا".

وأشارت إلى أن عددا من الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات، وسط عجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى اللحظة.

وأضافت أن حصيلة ضحايا الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار المعلن منذ 10 أكتوبر 2025، ارتفعت إلى "929 شهيدا و2811 مصابا"، إضافة إلى 781 حالة انتشال.

أما الحصيلة التراكمية لضحايا الإبادة الإسرائيلية منذ 8 أكتوبر 2023، فارتفعت إلى "72 ألفا و938 شهيدا و172 ألفا و919 مصابا".

ولفتت الوزارة إلى إضافة 112 قتيلا إلى الحصيلة التراكمية، بعد استكمال بياناتهم واعتمادها من "لجنة اعتماد الشهداء" التابعة للحكومة بغزة منذ بداية مايو/ أيار الجاري.

وفي 8 أكتوبر 2023 بدأت إسرائيل حربا على قطاع غزة، استمرت عامين، وخلفت إلى جانب القتلى والجرحى دمارا واسعا في البنية التحتية وأزمة إنسانية غير مسبوقة.