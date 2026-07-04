غزة.. 7 قتلى خلال 48 ساعة يرفعون حصيلة الإبادة إلى 73 ألفا و90

غزة / الأناضول



أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، السبت، مقتل 7 فلسطينيين وانتشال 9 جثامين خلال 48 ساعة، ما رفع حصيلة ضحايا الإبادة الإسرائيلية منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إلى 73 ألفا و90 قتيلا.

جاء ذلك في بيان إحصائي صادر عن الوزارة، قالت فيه إن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الـ48 ساعة الماضية "6 شهداء جدد، وشهيدا متأثرا بإصابته، و9 شهداء انتشال (من تحت الأنقاض)، إضافة إلى 16 مصابا".

ولم توضح الوزارة ملابسات سقوط القتلى والجرحى، فيما يواصل الجيش الإسرائيلي خروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ 10 أكتوبر 2025، بالقصف وإطلاق النار في مناطق متفرقة من القطاع.

وأفادت بأن حصيلة ضحايا خروقات اتفاق وقف إطلاق النار بلغت "ألفا و66 قتيلا و3 آلاف و445 مصابا".

وأشارت إلى أن حصيلة ضحايا الإبادة الإسرائيلية منذ أكتوبر2023 ارتفعت بذلك إلى 73 ألفا و90 قتيلا و173 ألفا و553 مصابا.

وجرى التوصل إلى الاتفاق بعد عامين من إبادة جماعية بدأتها إسرائيل في 8 أكتوبر2023، وخلفت، إلى جانب الضحايا، دمارا واسعا طال 90 بالمئة من البنى التحتية المدنية، بتكلفة إعمار قدّرتها الأمم المتحدة بنحو 70 مليار دولار.