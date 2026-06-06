غزة.. 6 قتلى و10 جرحى بينهم أطفال بقصف إسرائيلي لخيمة نازحين

غزة/ الأناضول

قُتل 6 فلسطينيين وأُصيب 10 آخرون بينهم أطفال، السبت، في قصف إسرائيلي استهدف خيمة تؤوي نازحين في مدينة غزة.

وأفاد شهود عيان للأناضول، بأن مسيرة إسرائيلية قصفت خيمة نازحين في حي الرمال غربي المدينة، ما أدى إلى تدميرها وإلحاق أضرار بخيام مجاورة، وسقوط قتلى وجرحى.

ووفقا لمصادر طبية للأناضول، أسفر القصف عن مقتل 6 فلسطينيين وإصابة 10 آخرين، بينهم أطفال.

ولم يصدر تعقيب فوري من الجيش الإسرائيلي بشأن الهجوم، فيما تواصل إسرائيل خروقاتها لاتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ 10 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، والتي أسفرت عن مقتل 951 فلسطينيا وإصابة 2.984 آخرين.

ويعيش مئات آلاف الفلسطينيين في خيام ومراكز إيواء مؤقتة بمختلف أنحاء قطاع غزة، بعدما دمرت الإبادة الإسرائيلية منازلهم أو ألحقت بها أضرارا جسيمة، ما أجبرهم على النزوح المتكرر واللجوء إلى مخيمات تفتقر إلى أبسط مقومات الحياة والخدمات الأساسية.

ومنذ بدء حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة في 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، قتل نحو 73 ألف فلسطيني وأصيب ما يزيد على 173 ألفا آخرين، إضافة إلى دمار واسع طال 90 بالمئة من البنية التحتية المدنية في القطاع.