وفق بيان لوزارة الصحة أفاد أيضا بانتشال جثمان خلال الساعات الـ48 الماضية ووصول 49 مصابا إلى مستشفيات القطاع..

غزة.. 4 قتلى في 48 ساعة يرفعون حصيلة الإبادة إلى 72 ألفا و961 وفق بيان لوزارة الصحة أفاد أيضا بانتشال جثمان خلال الساعات الـ48 الماضية ووصول 49 مصابا إلى مستشفيات القطاع..

غزة/ الأناضول

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية بغزة، السبت، مقتل 4 فلسطينيين وانتشال جثمان خلال 48 ساعة، ما رفع حصيلة ضحايا الإبادة الإسرائيلية منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إلى 72 ألفا و961 قتيلا.

وقالت الوزارة في بيان إحصائي يومي إن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الساعات الـ48 الماضية "5 شهداء، بينهم شخص توفي متأثرا بإصابته وجثمان جرى انتشاله، إضافة إلى 49 مصابا".



ولم تكشف الوزارة عن ملابسات مقتل وإصابة الفلسطينيين، فيما تواصل إسرائيل خرق اتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ 10 أكتوبر 2025، عبر تنفيذ عمليات قصف وإطلاق نار.

وأفادت الوزارة بأن حصيلة ضحايا الخروقات الإسرائيلية للاتفاق منذ 11 أكتوبر 2025 بلغت "951 شهيدا، و2984 مصابا".

وأوضحت أن الحصيلة الإجمالية لضحايا الإبادة الإسرائيلية منذ 8 أكتوبر 2023 ارتفعت إلى "72 ألفا و961 شهيدا، و173 ألفا و92 مصابا".

وإلى جانب الضحايا، خلفت الإبادة الإسرائيلية دمارا هائلا طال 90 بالمئة من البنى التحتية المدنية في القطاع بتكلفة إعمار قدرتها الأمم المتحدة بنحو 70 مليار دولار.





