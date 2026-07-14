غزة.. 12 قتيلا بينهم مدير مركز شرطة جباليا في عدة هجمات إسرائيلية

غزة/ حسني نديم، رمزي محمود/ الأناضول

قُتل 12 فلسطينيا، بينهم مدير مركز شرطة مخيم جباليا وعدد من ضباط وأفراد الشرطة وامرأة، وأصيب آخرون، الثلاثاء، في غارات إسرائيلية استهدفت نقطة للشرطة ومناطق متفرقة في قطاع غزة.

وتأتي هذه الغارات في إطار استمرار الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2025.

وفي أحدث الغارات، قُتل فلسطينيان في قصف إسرائيلي استهدف خيمة قرب مسجد الشيخ عجلين جنوب غربي مدينة غزة، وفق مصدر طبي لمراسل الأناضول.

وأضاف المصدر أن جثماني علي شملخ وناصر اللوح وصلا إلى المستشفى عقب الغارة.

وقبل ذلك، قُتل 7 فلسطينيين، بينهم مدير مركز شرطة مخيم جباليا وعدد من ضباط وأفراد الشرطة وامرأة، وأصيب آخرون، في غارة إسرائيلية استهدفت نقطة للشرطة غربي مخيم جباليا شمالي قطاع غزة.

وأفاد مصدر طبي للأناضول بوصول جثامين 7 فلسطينيين، بينهم امرأة، إلى مستشفى الشفاء والمستشفى الميداني الأمريكي، جراء قصف إسرائيلي استهدف محيط مدرسة شادية في منطقة الفالوجا غربي مخيم جباليا.

وقالت وزارة الداخلية والأمن الوطني في قطاع غزة، في بيان، إن من بين القتلى مدير مركز شرطة مخيم جباليا العقيد محمد مروان سالم، إلى جانب عدد من ضباط وأفراد الشرطة، إثر قصف إسرائيلي استهدف نقطة للشرطة في المنطقة.

وقال شهود عيان لمراسل الأناضول إن طائرة إسرائيلية مسيّرة استهدفت نقطة للشرطة الفلسطينية في منطقة تكتظ بخيام النازحين ومراكز الإيواء.

من جانبه، قال الجيش الإسرائيلي، في بيان، إنه هاجم في وقت سابق الثلاثاء شمالي قطاع غزة، مدعيا "القضاء على محمد مروان محمد سالم، رئيس الأمن العسكري في كتيبة وسط جباليا التابعة للجناح العسكري لحركة حماس".

كما ادعى، وفق البيان ذاته، أن الهجوم استهدف "مجموعة من عناصر الجناح العسكري لحماس، وهم عبد الملك أبو الجبين، ويامن محمد جبريل عبيد، وغسان أكرم سلامة الدقس".

وفي جنوب قطاع غزة، أفاد مصدر طبي لمراسل الأناضول بمقتل الفلسطيني حسام محمد رمضان الشافعي (36 عاما)، وإصابة ثلاثة آخرين، في غارة شنتها طائرة إسرائيلية مسيّرة استهدفت خيمة تؤوي نازحين في محيط أبراج طيبة غربي مدينة خان يونس.

وفي حادثة أخرى، قُتل الطفل معتز أبو شعر والشاب بلال أبو موسى برصاص الجيش الإسرائيلي في منطقة مواصي رفح جنوبي قطاع غزة، وفق المصدر ذاته.

وبحسب أحدث إحصائية لوزارة الصحة الفلسطينية، أسفرت الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار، حتى الاثنين، عن مقتل 1108 فلسطينيين وإصابة 3578 آخرين.

ومنذ 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل حرب إبادة جماعية على قطاع غزة، أسفرت عن مقتل أكثر من 73 ألف فلسطيني وإصابة أكثر من 173 ألفا، إلى جانب دمار واسع طال نحو 90 بالمئة من البنية التحتية المدنية.