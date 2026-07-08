في استمرار الجيش الإسرائيلي لخرق اتفاق وقف إطلاق النار منذ 10 أكتوبر 2025

غزة.. وفاة طفل متأثرا بجراحه وإصابة سيدة برصاص الجيش الإسرائيلي في استمرار الجيش الإسرائيلي لخرق اتفاق وقف إطلاق النار منذ 10 أكتوبر 2025

غزة / رمزي محمود / الأناضول

توفي طفل فلسطيني متأثرًا بإصابته جراء قصف إسرائيلي، فيما أصيبت سيدة برصاص البحرية الإسرائيلية، الأربعاء، في قطاع غزة، ضمن خروقات متواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار.

وأفاد مصدر طبي بمستشفى الشفاء في مدينة غزة للأناضول بوفاة الطفل فادي الديري (8 سنوات) متأثرًا بإصابته جراء قصف استهدف مركبة مدنية في حي الصبرة جنوبي المدينة مساء الثلاثاء.

وكان ثلاثة فلسطينيين، بينهم طفل، قُتلوا وأصيب ثلاثة آخرون جراء قصف نفذته طائرة مسيرة إسرائيلية استهدفت المركبة، لترتفع حصيلة ضحايا الغارة إلى أربعة قتلى بوفاة الطفل الديري.

من جهة ثانية، قالت مديرية الدفاع المدني في بيان مقتضب إنها تعاملت مع إصابة سيدة فلسطينية برصاص زوارق حربية إسرائيلية في منطقة الميناء غربي مدينة غزة، دون توضيح طبيعة إصابتها.

وفي وسط القطاع، أفادت مصادر محلية وشهود عيان للأناضول بإطلاق الجيش الإسرائيلي عدداً من قذائف المدفعية باتجاه المناطق الشرقية والجنوبية من مخيم البريج.

كما أطلقت آليات إسرائيلية النار باتجاه خيام النازحين في منطقة المواصي شمال غربي مدينة رفح جنوبي القطاع، دون الإبلاغ عن وقوع ضحايا أو مصابين.

وتأتي هذه التطورات في ظل الخروقات الإسرائيلية المستمرة لاتفاق وقف إطلاق النار الساري في قطاع غزة منذ 10 أكتوبر/تشرين الأول 2025.

وحتى الاثنين، أسفرت الخروقات الإسرائيلية للاتفاق عن مقتل 1072 فلسطينياً وإصابة 3463 آخرين، وفق بيانات وزارة الصحة في قطاع غزة.

ومنذ بدء الإبادة الجماعية الإسرائيلية بغزة في 8 أكتوبر 2023، قتلت إسرائيل أكثر من 73 ألف فلسطيني، وأصابت أكثر من 173 ألفًا، إضافة إلى دمار واسع طال نحو 90 بالمئة من البنية التحتية المدنية.