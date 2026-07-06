غزة.. ملادينوف يدعو للاتفاق على بقية بنود تنفيذ خريطة الطريق

إسطنبول/ الأناضول

دعا الممثل الأعلى لـ"مجلس السلام" في غزة نيكولاي ملادينوف، الاثنين، إلى الإسراع في الاتفاق على بنود التنفيذ المتبقية في خريطة الطريق بشأن القطاع الفلسطيني.

جاء ذلك في تدوينة على منصة شركة "إكس" الأمريكية، تعقيبا على إعلان حل لجنة الطوارئ الحكومية في قطاع غزة.

وتمهد هذه الخطوة لتولي اللجنة الوطنية لإدارة غزة المسؤولية، تنفيذا لخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن القطاع الفلسطيني.

وقال ملادينوف: "يؤكد إعلان اليوم في غزة أهمية إتمام مفاوضات خريطة الطريق بنجاح، فهي بمثابة الجسر الرابط بين التصريحات والتنفيذ".

وفي 21 مايو/ أيار الماضي، طرح ملادينوف "خريطة طريق" من 15 بندا لتنفيذ خطة ترامب بخصوص غزة.

وتابع: "كلما أسرعنا في التوصل إلى اتفاق بشأن بنود التنفيذ المتبقية، أسرع مجلس السلام في الاضطلاع بمسؤولياته، وبدأ تفكيك الأسلحة وانسحاب القوات الإسرائيلية، وانطلقت عملية إعادة الإعمار على نطاق واسع".

و"مجلس السلام"، برئاسة ترامب، هو أحد هياكل إدارة المرحلة الانتقالية بغزة، بالإضافة إلى مجلس غزة التنفيذي واللجنة الوطنية لإدارة غزة (حكومة التكنوقراط لا تزال في القاهرة) وقوة الاستقرار الدولية.

وتحدد خريطة ملادينوف آليات تنفيذ ملفات مرتبطة بمستقبل غزة، بينها إعادة الإعمار، ونزع السلاح، والانسحاب الإسرائيلي، وعمل قوة الاستقرار الدولية، وإعادة بناء جهاز الشرطة.

وتشدد على ضرورة "تنفيذ التدابير الموعود بها في بداية اتفاق وقف إطلاق النار، في 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2025، وبينها المساعدات الإنسانية والوقود والمعابر والمأوى (...)، قبل الانتقال إلى المرحلة التالية".

وفي أول تعليق إسرائيلي الاثنين، زعمت هيئة البث الرسمية، نقلا عن مسؤول إسرائيلي لم تسمه، أن حل لجنة الطوارئ الحكومية في غزة مجرد "تضليل لا معنى عمليا له".

ولم تعقب حركة "حماس" على الفور.

وبينما التزمت "حماس" بمتطلبات المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار، تنصلت إسرائيل من تعهداتها وواصلت اعتداءاتها، ما أسفر عن مقتل 1072 فلسطينيا وإصابة 3463، كما وسعت احتلالها إلى 70 بالمئة من مساحة القطاع.

كذلك تمنع إسرائيل إدخال الكميات المتفق عليها من المواد الغذائية والأدوية والمستلزمات الطبية ومواد الإيواء والمنازل الجاهزة إلى غزة، حيث يعيش نحو 2.4 مليون فلسطيني، بينهم 1.5 مليون نازح، في أوضاع كارثية.

وفي عام 1948، أقيمت إسرائيل على أراض احتلتها عصابات صهيونية مسلحة ارتكبت مجازر وهجرت ما لا يقل عن 750 ألف فلسطيني، وترفض إسرائيل الانسحاب وقيام دولة فلسطين المنصوص عليها في قرارات أممية.